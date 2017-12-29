29.12.2017, Киев, Александр Ростовцев

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Шоу «Украинцы своих не бросают»: долой стервятников

Украинские и российские СМИ уже который день обсуждают самый масштабный обмен пленными за всё время войны в Донбассе. Киеву были переданы 73 человека, Донецку и Луганску – 165 и 73 человека соответственно.

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Как известно, процесс обмена постоянно откладывался, затягивался, ему регулярно совали палки в колёса любители повоевать чужими руками, а также возникали личности, упорно делавшие из гуманитарной акции политический театр.

Прибывшие на ВПП под Краматорском бывшие военнопленные ВСУ были немедленно вовлечены в костюмированный балаган, организованный группой высокопоставленных украинских чиновников, натянувших камуфляжный прикид по такому случаю.

Действо напоминало шоу стервятников, слетевшихся урвать свой кусочек славы. А ведь среди участников было полно представителей «партии войны» — любителей совать палки в колёса переговорному процессу, да ещё и готовых воевать в Донбассе до последнего украинца.

Петр Порошенко записал себя в главные освободители и позволил погреться в лучах славы своим приближённым – Ирине Геращенко, Ирине Луценко и какому-то Руслану Демченко, занимавшему, как выяснилось, при Януковиче должность замглавы МИД.

Причем тут эти высокоповажные жиночки? Особенно Геращенко, угрожавшая в СИЗО порвать документы идущих на обмен? Их появление на церемонии вызвало недоумение даже у замайданной «диванной сотни», осведомленной о деталях процесса обмена пленными.

Освобождение заключенных долгое время не сдвигалось с мёртвой точки до тех пор, пока 15 ноября украинский политик Виктор Медведчук не обратился на камеру к российскому президенту с просьбой посодействовать обмену военнопленными.

Радость по случаю обмена людьми, тем не менее, омрачает факт, что со стороны Киева списки менялись на ходу. Шайка бряцающих оружием стервятников предпочла растянуть удовольствие ради последующих пиар-акций себя любимых. В итоге, 27 декабря состоялся лишь «первый этап обмена, за которыми последуют и другие».

По словам лидера общественного движения «Украинский выбор – право народа» Виктора Медведчука, второй этап обмена пленными может пройти по формуле «74 на 29»

Один из самых сложных вопросов так и не был решён: в украинских тюрьмах продолжают оставаться граждане Российской Федерации, которых так и не привезли на обмен, несмотря на внесение их в соответствующие списки.

По этому вопросу с разъяснениями выступила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко, сообщившая, что «работа идёт», а удерживаемых россиян будут менять на украинцев, осужденных или арестованных в Российской Федерации, чьи имена на слуху. «Эту стратегию разрабатывают, и она будет воплощена в жизнь», – откровенничает Луценко.

Соответствующий сигнал Москве уже послан: «отдайте нашего Сенцова!».

Выступление Ирины Луценко прозвучало таким образом, будто она хоть раз имела отношение к контактам по обмену, а теперь вызывает на личные переговоры представителей России. Кого именно? Сергея Лаврова? Патриарха Кирилла? Самого Путина? В таком разе хотелось бы узнать статус и полномочия самой Луценко, о существовании которой первые лица РФ и не подозревают.

Пятнадцать месяцев ни одно официальное лицо Украины даже не чесалось по поводу возврата украинских военнопленных. Неизвестно, сколько времени им томиться в заключении, если бы не старания Медведчука, единственного украинского политика, да ещё и оппозиционного, с именем которого связаны все успехи в обмене пленными.

Здесь следует упомянуть о самом большом обмене пленными 26 декабря 2014 года по формуле «всех на всех», когда под гарантии Медведчука стороны обменяли пленных, поэтому домой вернулись 222 солдата ВСУ и 145 ополченцев. А также обмен 17 сентября 2016 года у населённого пункта Счастье, когда украинская сторона освободила 4 мирных жителей Донбасса, вернув 2 солдат.

По сути, украинская власть, включая турбопатриотов, бросила своих людей на произвол судьбы. Но после того, как Медведчук при поддержке Путина (видео их встречи 15 ноября в Ново-Иерусалимском монастыре показали все ТВ-каналы) проделал всю необходимую работу, моментально нашлись высокопоставленные прилипалы, устроившие шоу «Мы пахали – я и Запад».

Все эти пиар-пляски на костях и за чужой счёт очень дурно пахнут. Учитывая постоянный обман представителей киевской «партии войны», Донбасс вообще может отказаться от обменов. Стервятников пора убирать от переговоров, и как можно быстрее.