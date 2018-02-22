22.02.2018, Киев
|1 740 просмотров
Штаб «АТО» признал очередные потери
Из-за нарушения техники безопасности при использовании оружия в зоне так называемой «АТО» погиб один украинский военнослужащий.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
Об этом сообщил спикер пресс-центра штаба «АТО» Василий Лабай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В общей сложности, за прошедшие сутки, враг провёл 20 прицельных обстрелов. Вследствие вражеского огня трое украинских защитников получили ранения, ещё один получил боевую травму. К сожалению, в результате неосторожного обращения с оружием погиб один украинский военнослужащий», − рассказал Лабай.
Метки: Василий Лабай, ВСУ, конфликт в Донбассе
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!Комментарии для сайта Cackle
13:30 22 февраляСБУ заставила родителей онкобольных детей прервать лечение в ЛНР
13:22 22 февраляРоссийская армия под Ужгородом — сценарий от Сатановского
13:03 22 февраляВ Москве хотят вернуть украинских заробитчан из Польши в Россию
12:57 22 февраля«Украина готовила Крыму куда худшие перспективы, чем Одессе и Харькову»
12:49 22 февраляЛиния разграничения не смогла разъединить народ Донбасса — Захарченко
12:35 22 февраля«Потому что мудаки!» – бывшие майданщики объяснили, почему среди «небесной сотни» нет их главарей
12:33 22 февраляАмериканцы продолжают кошмарить Порошенко: Всплыли нефтегазовые аферы
12:21 22 февраляОсталось лишь три калеки — паника украинских застройщиков
11:54 22 февраляУчастники Корсуньского погрома первыми начали продавать Украину
11:40 22 февраляВ Севастополе пройдет встреча с известным политологом-американистом Андраником Миграняном
11:37 22 февраляШтаб «АТО» признал очередные потери
11:05 22 февраляЯнукович превратился в опасного свидетеля для власти — экс-глава украинского Интерпола
10:48 22 февраляВсплыли новые факты причастности Пашинского к расстрелам на Майдане
10:27 22 февраляДобкин рассказал о роковой ошибке Януковича
9:48 22 февраляПорошенко наложил в штаны после допроса Турчинова и Авакова
9:27 22 февраляНа Украине запылали церкви
9:00 22 февраляЛюдей сознательно бросили под пули — признание известного майданщика
8:19 22 февраляУкраина катится к большой крови
23:20 21 февраляВыборы в Молдавии. Возможен ли нацистский переворот, как на Украине?
22:46 21 февраляВ Киеве грозят поставить ЕС на счетчик за «зраду» с Северным потоком-2
22:29 21 февраляВсе украинские рабочие уехали на стройки в Польшу, а инженеры – в Бразилию
22:23 21 февраляНовостройки на Украине покупать опасно: Фирмы экономят, дома идут трещинами
22:13 21 февраляКруговая порука: У Порошенко выгораживают Турчинова за сдачу Крыма
21:52 21 февраляСенченко топорщит усы и грозит засудить Россию на $100 млрд
21:44 21 февраляСаакашвили запретили три года появляться на Украине
21:41 21 февраляЕвросоюз – Украине: «Такие ворюги нам не нужны»
21:21 21 февраляВ Госдуме назвали Порошенко не очень трезвой говорящей собакой
21:02 21 февраляКиевский суд закрыл уголовное дело против экс-министра Януковича
20:39 21 февраляПосол ЕС в Киеве пожаловался на трудности в модерниззации пограничных с Украиной КПП
20:33 21 февраляУкраина потеряла на Донбассе одного солдата, еще двое ранены
20:23 21 февраляВенгрию снова грозятся выгнать из ЕС
20:18 21 февраляГосдума ратифицировала соглашение со страной, выступающей против Донбасса
20:04 21 февраляЭкс-спикер СБУ о неявке Порошенко в суд по Януковичу: Зассало и не приехало
20:03 21 февраляПо ком стучит шахтёрская каска: бунты украинских горняков из грозят превратиться в лавину
19:58 21 февраляРодственники осужденных в России украинцев требовали под АП свою Геращенко
19:45 21 февраляСША напомнили Украине, что не весь сыр от Пентагона будет бесплатным
19:29 21 февраляВ Луганске открыли восстановленный после подрыва украинскими диверсантами памятник десантникам
19:19 21 февраляЛавров: Украинские власти поощряют нацистов
19:06 21 февраля«Светоч» украинской культуры предложил развивать мову с помощью языковой полиции и штрафов
18:54 21 февраляОткровения соратника Тягнибока: украинцы — «больная нация с нарушенным кодом» и нуждаются в реабилитации
18:47 21 февраляУкраинский киноактер: все беды — от России, а украинцы даже врагов называют ласково
18:30 21 февраляПозорные гастроли русофобов сорвались!
18:18 21 февраляРектора одного из крупнейших вузов Киева отстранили от работы из-за коррупции
18:09 21 февраляУ Кличко хотят отказаться от хлорирования питьевой воды в Киеве
17:59 21 февраляВ Киеве подсчитали: с начала войны ВСУ получили 18 тысяч единиц боевой техники
17:51 21 февраляПорошенко, изгнанный пинками из Крыма, представил себя героем
17:37 21 февраляПравозащитник: Вслед за Васильцом и Тимониным на свободу должен выйти Муравицкий
17:27 21 февраляДружбе против России Бандера не помеха: Польша отрицает кризис в отношениях с Украиной
17:20 21 февраляЕвросуд отменил санкции против брата «серого кардинала» Януковича
17:11 21 февраляСкандал на допросе Порошенко: суд не дал адвокатам Януковича задать все неудобные вопросы
16:59 21 февраляКлимкин забеспокоился: работать в стране некому, украинцы массово уезжают в ЕС
16:51 21 февраляНа Украину надвигается эпидемия гриппа
16:36 21 февраляThe New York Times написала о том, как люди Порошенко «крышуют» ужасающую коррупцию в ВСУ
16:28 21 февраляПосле подписания закона о Донбассе, обстрелы ВСУ на Луганщине лишь усилились
16:24 21 февраляВ МИД Украины рассказали о дальнейшей судьбе Донбасса
12:57 22 февраля«Украина готовила Крыму куда худшие перспективы, чем Одессе и Харькову»
11:40 22 февраляВ Севастополе пройдет встреча с известным политологом-американистом Андраником Миграняном
22:13 21 февраляКруговая порука: У Порошенко выгораживают Турчинова за сдачу Крыма
17:51 21 февраляПорошенко, изгнанный пинками из Крыма, представил себя героем
11:43 21 февраляНа границе с Крымом начала орудовать группировка «Кордон ОПГ»
11:30 21 февраляКрымский спикер: Украина – кровавое зазеркалье
20:27 20 февраляНовый фильм ужасов. Скоро на всех телеканалах Украины
19:33 20 февраляБеглый крымский «свидомит» сокрушается: Майданщики оказались такими тугодумами!
15:45 20 февраляВ Киеве осознали, что Россия будет бороться за Крым до последнего
15:04 20 февраляУкраина отметит годовщину Крымской весны массовыми рыданиями
14:35 20 февраляДепутат ДНР: Донбасс и Крым говорят майданщикам «спасибо»
14:07 20 февраляЭксперт: Оккупирован не Крым, а Украина
13:57 20 февраляКрымский политолог – жителям Украины: Мужайтесь, придёт время – и вас освободят!
13:38 20 февраляВиртуальный офис Порошенко в Крыму нагнетает истерию: Останется лишь один — Украина, либо Россия
12:57 20 февраляМИД Украины сел в лужу с новым заявлением по Крыму
12:25 20 февраляКиевские «ястребы» признали невозможность военной операции против Крыма
23:09 19 февраляСценарий западных санкций против России не сработал
22:58 19 февраляПодтверждение референдума: У Путина – рекордный рейтинг в Крыму
19:18 19 февраляКрымские власти будут судиться с Украиной из-за водной блокады полуострова
18:15 19 февраляОпрос: киевляне уверены, что с нынешней украинской властью о Крыме можно забыть
14:14 19 февраляВ международном арбитраже готовится признание Крыма российским
13:58 19 февраляРФ поражающими воображение темпами возводит в Крыму новые электростанции
22:28 17 февраляТягнибок в шоке: Украинский бизнес продолжает работать с Крымом
12:45 17 февраляМайданщики обнаружили новую «зраду»: Сырье на завод в Крыму идёт из Турции
12:22 17 февраляГрудинин прячется от тюрьмы, – Олег Матвейчев
11:44 17 февраляВопреки козням Украины: Крым нарастил турпоток даже в межсезонье
11:17 17 февраляШок в украинском радиоэфире: Крым вернулся в Россию добровольно!
18:51 16 февраляУкраинской «морской державе» — конец
15:06 16 февраляТурчинова уличили во лжи: военные были готовы бороться за украинский Крым, но Киев не отдал приказ
11:23 16 февраляНа Украине жалуются, что русские вчистую переиграли американскую разведку
11:22 16 февраляУкраинскому диверсанту в Крыму дали шесть с половиной лет
23:14 15 февраляЧто творят «оккупанты»: Строительство нового главного аэропорта Крыма вышло на финишную прямую
17:47 15 февраляТурчинов заявил, что в сдаче Крыма виноват «предатель Янукович»
15:35 15 февраляСовбез Украины раскрыл сведения о десантной операции против Крыма
15:21 15 февраляЧлен украинского Совбеза: Путин сделал нам предложение как последним лохам
14:54 15 февраляУкраина планирует использовать Крымский мост для похода на Кубань
14:27 15 февраля«Сука, на колени!» — генерал ВСУ заявил, что был избит «жирными русскими десантниками с битами»
12:46 15 февраляУкраинский генерал в потере Крыма винит… Сочинскую олимпиаду
11:41 15 февраляВ ЕС предложили Киеву и Москве самим решить вопрос Крыма
9:42 15 февраляУкраина смирилась с потерей Крыма и Донбасса
1:23 15 февраляАнгличане запустили фальшивку о «подвиге» против Черноморского флота
23:10 14 февраляНас ненавидит Минстець! «ПолитНавигатору» — четыре года
16:20 14 февраляРоссийский перебежчик на суде в Киеве подтвердил, что Украина сама отказалась бороться за Крым
14:26 14 февраляВертолет Путина совершил жесткую посадку — показания предателя, бежавшего на Украину
11:20 14 февраляДень Валентина в Крыму признали нетрадиционным
0:03 14 февраляПогребинский: Украинский кризис начался не с Крыма, а с беспредела майданщиков
11:29 13 февраляСоратники лидера «Русского блока» вышли на одиночные пикеты
11:28 13 февраляЦифровой прорыв Крыма
0:11 13 февраляО бедных украинских диверсантах замолвите слово
23:03 12 февраля«Это плевок в лицо Украины!» — Янина Соколовская устроила антироссийскую истерику
14:56 12 февраляУкраинские шпионы в Крыму работают на подхвате у ЦРУ
13:30 12 февраляФСБ оказалась на высоте
13:13 12 февраляВ Крыму провалился очередной украинский шпион
20:11 11 февраляРоссия нанесла в Крыму упреждающий удар
10:33 11 февраляНа киевском ТВ уже обсуждают окончательный развал Украины
13:30 22 февраляСБУ заставила родителей онкобольных детей прервать лечение в ЛНР
12:49 22 февраляЛиния разграничения не смогла разъединить народ Донбасса — Захарченко
11:37 22 февраляШтаб «АТО» признал очередные потери
20:33 21 февраляУкраина потеряла на Донбассе одного солдата, еще двое ранены
20:18 21 февраляГосдума ратифицировала соглашение со страной, выступающей против Донбасса
20:03 21 февраляПо ком стучит шахтёрская каска: бунты украинских горняков из грозят превратиться в лавину
19:29 21 февраляВ Луганске открыли восстановленный после подрыва украинскими диверсантами памятник десантникам
16:28 21 февраляПосле подписания закона о Донбассе, обстрелы ВСУ на Луганщине лишь усилились
16:24 21 февраляВ МИД Украины рассказали о дальнейшей судьбе Донбасса
14:51 21 февраляПодготовка к земле: ВСУ охватила паника из-за предстоящего наступления
14:26 21 февраляКиев подставился. Россия готовит контрудар
13:37 21 февраляВолкер предложил Украине использовать Минск в своих интересах
12:45 21 февраляПорошенко лихорадочно зачищает следы преступлений в Донбассе
11:22 21 февраляНа украинском ТВ донецких стариков объявили сумасшедшими
10:36 21 февраляВ Киеве опасаются, что ЕС начнет инвестировать в Донбасс, а не в Украину
10:08 21 февраляВ Донбассе могут появиться белорусские «Арматы»
9:52 21 февраляВ зоне «АТО» ВСУ понесли крупные потери
9:43 21 февраляПод видом пленных Украина пытается переправить в ДНР своих шпионов и диверсантов
9:15 21 февраляМы не воюем с Россией — главный военный прокурор Украины
8:12 21 февраляУ Порошенко фантазируют, как Запад «выиграет» развязанную Киевом гражданскую войну
22:58 20 февраляДНР готовит открытие представительств в Германии и Норвегии
22:53 20 февраляГости из Дании опровергли вранье Киева о «террористах» в Донецке
22:39 20 февраляЭкс-глава комитета Рады по обороне: Киев четыре года незаконно применял армию в Донбассе
21:21 20 февраляЛНР: Порошенко и Турчинову не спастись от наказания за военные преступления
21:10 20 февраляЗапахло жареным: Порошенко и Турчинов задним числом «легализуют» войну в Донбассе
20:56 20 февраляПорошенко пытается избежать наказания за применение армии против населения
20:00 20 февраляВ ЛНР заявили, что расстрел «небесной сотни» будет расследован, когда посадят главарей майдана
19:50 20 февраля«Дыр-дыр-дыр, мы за мир»: Порошенко подписал закон, объявляющий Россию «агрессором»
19:14 20 февраляВСУ на Луганщине меняют горючее на тёплую одежду и спиртное
17:39 20 февраляИнструкторы из Великобритании будут помогать ВСУ готовиться к наступлению на ДНР
17:26 20 февраляПредставитель ЛНР в Минске: украинская делегация возит с собой на переговоры слабо вменяемых людей
16:44 20 февраляМиссия ОБСЕ насчитала на Донбассе 643 взрыва за двое суток
16:12 20 февраляСтало известно, кто виновен в конфликте между выпившим солдатом ВСУ и погибшем жителем Донбасса
14:35 20 февраляДепутат ДНР: Донбасс и Крым говорят майданщикам «спасибо»
13:49 20 февраляБез согласия ЛДНР ООН не пойдет на ввод миротворцев
12:54 20 февраляАваковские полицаи угрожают сгребать луганских селян трактором
11:52 20 февраляВ Славянске выступили против декоммунизации
11:37 20 февраляЖители подконтрольных Киеву территорий продают мебель, чтобы оплатить коммуналку
11:28 20 февраляЗапад окончательно убедился в недоговороспособности Порошенко
11:16 20 февраляБоевики «АТО» продолжают отправляться к праотцам
10:03 20 февраляПопытка Киева подменить план Путина провалилась
20:55 19 февраляМиссия ОБСЕ: режим тишины на Донбассе нарушают каждый день
19:08 19 февраляВ ДНР предупредили, что ВСУ готовят кровавые провокации к 23 февраля
18:45 19 февраляНемецкий политик: ввод миротворцев ООН в Донбасс возможен только при согласии республик
16:56 19 февраляВСУ используют иностранное оружие против мирных жителей Донбасса
15:16 19 февраляКиевский пропагандист вангует массу проблем для Украины в случае ввода миротворцев на Донбасс
14:57 19 февраляЛукашенко готов ввести 10 тысяч белорусских военных в Донбасс
14:52 19 февраляЛукашенко отругал Назарбаева
13:39 19 февраляВ Москве объяснили, куда натовский советник Порошенко может засунуть свой план по Донбассу
12:41 19 февраляЛуганские пенсионеры жалеют, что у них нет «градов», чтобы поставить на место ВСУ
12:15 19 февраляВСУ драпали по 30 человек на одной БМП
11:56 19 февраляКак погиб наш военкор под Дебальцево
11:34 19 февраля«Мы ниже плинтуса»: Украинцы в шоке от переговоров Волкера с белорусами
23:09 18 февраля«Планы у нас очень грандиозны»: Инструкторы НАТО тренируют украинцев
22:59 18 февраляПорошенко будет в шоке: Немцы и норвежцы едут в ДНР
13:30 22 февраляСБУ заставила родителей онкобольных детей прервать лечение в ЛНР
13:22 22 февраляРоссийская армия под Ужгородом — сценарий от Сатановского
13:03 22 февраляВ Москве хотят вернуть украинских заробитчан из Польши в Россию
12:57 22 февраля«Украина готовила Крыму куда худшие перспективы, чем Одессе и Харькову»
12:49 22 февраляЛиния разграничения не смогла разъединить народ Донбасса — Захарченко
12:35 22 февраля«Потому что мудаки!» – бывшие майданщики объяснили, почему среди «небесной сотни» нет их главарей
12:33 22 февраляАмериканцы продолжают кошмарить Порошенко: Всплыли нефтегазовые аферы
12:21 22 февраляОсталось лишь три калеки — паника украинских застройщиков
11:54 22 февраляУчастники Корсуньского погрома первыми начали продавать Украину
11:37 22 февраляШтаб «АТО» признал очередные потери
11:05 22 февраляЯнукович превратился в опасного свидетеля для власти — экс-глава украинского Интерпола
10:48 22 февраляВсплыли новые факты причастности Пашинского к расстрелам на Майдане
10:27 22 февраляДобкин рассказал о роковой ошибке Януковича
9:48 22 февраляПорошенко наложил в штаны после допроса Турчинова и Авакова
9:27 22 февраляНа Украине запылали церкви
9:00 22 февраляЛюдей сознательно бросили под пули — признание известного майданщика
8:19 22 февраляУкраина катится к большой крови
23:20 21 февраляВыборы в Молдавии. Возможен ли нацистский переворот, как на Украине?
22:46 21 февраляВ Киеве грозят поставить ЕС на счетчик за «зраду» с Северным потоком-2
22:29 21 февраляВсе украинские рабочие уехали на стройки в Польшу, а инженеры – в Бразилию
22:23 21 февраляНовостройки на Украине покупать опасно: Фирмы экономят, дома идут трещинами
22:13 21 февраляКруговая порука: У Порошенко выгораживают Турчинова за сдачу Крыма
21:52 21 февраляСенченко топорщит усы и грозит засудить Россию на $100 млрд
21:44 21 февраляСаакашвили запретили три года появляться на Украине
21:41 21 февраляЕвросоюз – Украине: «Такие ворюги нам не нужны»
21:21 21 февраляВ Госдуме назвали Порошенко не очень трезвой говорящей собакой
21:02 21 февраляКиевский суд закрыл уголовное дело против экс-министра Януковича
20:39 21 февраляПосол ЕС в Киеве пожаловался на трудности в модерниззации пограничных с Украиной КПП
20:33 21 февраляУкраина потеряла на Донбассе одного солдата, еще двое ранены
20:23 21 февраляВенгрию снова грозятся выгнать из ЕС
20:04 21 февраляЭкс-спикер СБУ о неявке Порошенко в суд по Януковичу: Зассало и не приехало
20:03 21 февраляПо ком стучит шахтёрская каска: бунты украинских горняков из грозят превратиться в лавину
19:58 21 февраляРодственники осужденных в России украинцев требовали под АП свою Геращенко
19:45 21 февраляСША напомнили Украине, что не весь сыр от Пентагона будет бесплатным
19:29 21 февраляВ Луганске открыли восстановленный после подрыва украинскими диверсантами памятник десантникам
19:19 21 февраляЛавров: Украинские власти поощряют нацистов
19:06 21 февраля«Светоч» украинской культуры предложил развивать мову с помощью языковой полиции и штрафов
18:54 21 февраляОткровения соратника Тягнибока: украинцы — «больная нация с нарушенным кодом» и нуждаются в реабилитации
18:47 21 февраляУкраинский киноактер: все беды — от России, а украинцы даже врагов называют ласково
18:30 21 февраляПозорные гастроли русофобов сорвались!
18:18 21 февраляРектора одного из крупнейших вузов Киева отстранили от работы из-за коррупции
18:09 21 февраляУ Кличко хотят отказаться от хлорирования питьевой воды в Киеве
17:59 21 февраляВ Киеве подсчитали: с начала войны ВСУ получили 18 тысяч единиц боевой техники
17:51 21 февраляПорошенко, изгнанный пинками из Крыма, представил себя героем
17:37 21 февраляПравозащитник: Вслед за Васильцом и Тимониным на свободу должен выйти Муравицкий
17:27 21 февраляДружбе против России Бандера не помеха: Польша отрицает кризис в отношениях с Украиной
17:20 21 февраляЕвросуд отменил санкции против брата «серого кардинала» Януковича
17:11 21 февраляСкандал на допросе Порошенко: суд не дал адвокатам Януковича задать все неудобные вопросы
16:59 21 февраляКлимкин забеспокоился: работать в стране некому, украинцы массово уезжают в ЕС
16:51 21 февраляНа Украину надвигается эпидемия гриппа
16:36 21 февраляThe New York Times написала о том, как люди Порошенко «крышуют» ужасающую коррупцию в ВСУ
16:28 21 февраляПосле подписания закона о Донбассе, обстрелы ВСУ на Луганщине лишь усилились
16:24 21 февраляВ МИД Украины рассказали о дальнейшей судьбе Донбасса
16:10 21 февраляКлимкин обвинил поляков в искажении собственной истории
15:28 21 февраляВасилец и Тимонин выходят под домашний арест
13:22 22 февраляРоссийская армия под Ужгородом — сценарий от Сатановского
13:03 22 февраляВ Москве хотят вернуть украинских заробитчан из Польши в Россию
12:57 22 февраля«Украина готовила Крыму куда худшие перспективы, чем Одессе и Харькову»
11:40 22 февраляВ Севастополе пройдет встреча с известным политологом-американистом Андраником Миграняном
23:20 21 февраляВыборы в Молдавии. Возможен ли нацистский переворот, как на Украине?
22:13 21 февраляКруговая порука: У Порошенко выгораживают Турчинова за сдачу Крыма
21:21 21 февраляВ Госдуме назвали Порошенко не очень трезвой говорящей собакой
20:18 21 февраляГосдума ратифицировала соглашение со страной, выступающей против Донбасса
19:58 21 февраляРодственники осужденных в России украинцев требовали под АП свою Геращенко
19:19 21 февраляЛавров: Украинские власти поощряют нацистов
18:47 21 февраляУкраинский киноактер: все беды — от России, а украинцы даже врагов называют ласково
17:51 21 февраляПорошенко, изгнанный пинками из Крыма, представил себя героем
13:22 21 февраляАбсолютная двуличность! – на украинском ТВ костерят Европу
11:30 21 февраляКрымский спикер: Украина – кровавое зазеркалье
9:15 21 февраляМы не воюем с Россией — главный военный прокурор Украины
23:40 20 февраляИ тут Путин постарался: Огрызко пояснил нелюбовь немцев к США кознями России
20:27 20 февраляНовый фильм ужасов. Скоро на всех телеканалах Украины
20:02 20 февраляМихаил Погребинский: Украина закрыла последний шанс на компромисс
19:50 20 февраля«Дыр-дыр-дыр, мы за мир»: Порошенко подписал закон, объявляющий Россию «агрессором»
19:30 20 февраляСобчак пригрозила Путину очередным гей-скандалом
15:50 20 февраляВ России опровергли срыв поставок новых фрегатов на Черноморский флот
15:45 20 февраляВ Киеве осознали, что Россия будет бороться за Крым до последнего
15:39 20 февраляКиевские эксперты пугают украинцев тактическим ядерным оружием в Крыму
14:37 20 февраля«ЧВК Вагнера» в Сирии как фальшивка укротроллей
14:07 20 февраляЭксперт: Оккупирован не Крым, а Украина
13:57 20 февраляКрымский политолог – жителям Украины: Мужайтесь, придёт время – и вас освободят!
13:38 20 февраляВиртуальный офис Порошенко в Крыму нагнетает истерию: Останется лишь один — Украина, либо Россия
13:10 20 февраляРоссияне продолжают надеяться на восстановление отношений с Украиной
12:57 20 февраляМИД Украины сел в лужу с новым заявлением по Крыму
12:41 20 февраля«Укропы» начали новый шабаш возле «Россотрудничества» в Киеве
12:25 20 февраляКиевские «ястребы» признали невозможность военной операции против Крыма
10:03 20 февраляПопытка Киева подменить план Путина провалилась
23:28 19 февраля«Перемога» Украины в Стокгольмском арбитраже обернулась миллиардами убытков
23:09 19 февраляСценарий западных санкций против России не сработал
22:58 19 февраляПодтверждение референдума: У Путина – рекордный рейтинг в Крыму
22:25 19 февраляРоссийское ТВ покажет сенсационное расследование о расстрелах на Майдане
20:46 19 февраляПоляки заиграли в прежнюю дуду: Россия — «агрессор», а санкции нужно сохранить
19:18 19 февраляКрымские власти будут судиться с Украиной из-за водной блокады полуострова
17:40 19 февраляУкраинские чиновники рассекретили своего «Штирлица» среди российских поэтов
17:21 19 февраляОБСЕ отреагировала на погром в киевском Россотрудничестве
15:49 19 февраляВице-спикер Верховной Рады предложила с детства внушать украинцам, что Россия — враг
14:57 19 февраляЛукашенко готов ввести 10 тысяч белорусских военных в Донбасс
14:37 19 февраляУкраинские землячества России стыдливо молчат о погроме «Россотрудничества»
14:25 19 февраляКиевлян призывают на защиту Россотрудничества
14:14 19 февраляВ международном арбитраже готовится признание Крыма российским
13:58 19 февраляРФ поражающими воображение темпами возводит в Крыму новые электростанции
8:39 19 февраляПорошенко тайно пытается помириться с Путиным
23:50 18 февраляУкраинские пункты пропуска не выдерживают наплыва машин, выезжающих в РФ
22:22 18 февраляДесять лет «незалежности» Кокосово – Героиново
18:31 18 февраляПогромы Россотрудничества в Киеве «крышует» СБУ
18:12 18 февраляИтогом атак на Россотрудничество будет закрытие Украинского центра в Москве
17:21 18 февраля«Смерть России»: В Киеве вновь разгромили здание Россотрудничества
16:29 18 февраляМихаил Погребинский: Закрытие Русского центра в Киеве будет тяжелым решением
14:44 18 февраляРусский Центр – в перерыве между атаками
22:28 17 февраляТягнибок в шоке: Украинский бизнес продолжает работать с Крымом
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.