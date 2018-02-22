22.02.2018, Киев

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Штаб «АТО» признал очередные потери

Из-за нарушения техники безопасности при использовании оружия в зоне так называемой «АТО» погиб один украинский военнослужащий.

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Об этом сообщил спикер пресс-центра штаба «АТО» Василий Лабай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В общей сложности, за прошедшие сутки, враг провёл 20 прицельных обстрелов. Вследствие вражеского огня трое украинских защитников получили ранения, ещё один получил боевую травму. К сожалению, в результате неосторожного обращения с оружием погиб один украинский военнослужащий», − рассказал Лабай.