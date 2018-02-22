22.02.2018, Киев
  1 740 просмотров
Вооруженные силы, Донбасс, Украина

Штаб «АТО» признал очередные потери


Из-за нарушения техники безопасности при использовании оружия в зоне так называемой «АТО» погиб один украинский военнослужащий.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

Об этом сообщил спикер пресс-центра штаба «АТО» Василий Лабай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В общей сложности, за прошедшие сутки, враг провёл 20 прицельных обстрелов. Вследствие вражеского огня трое украинских защитников получили ранения, ещё один получил боевую травму. К сожалению, в результате неосторожного обращения с оружием погиб один украинский военнослужащий», − рассказал Лабай.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть