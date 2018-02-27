27.02.2018, Донецк, Владимир Гладков

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Штаб «АТО» продолжает бессовестно врать на своих официальных ресурсах

Команлование «АТО» разместило на своём интернет-ресурсе информацию о проведении военных учений, которые, по их словам, были выполнены с учётом требований Минских соглашений, однако в отчёте миссии ОБСЕ прямо говорится о нарушении Киевом договорённостей.

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Такую информацию у себя в телеграмм-канале сообщает Представительство ДНР в СЦКК, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«25 февраля пресс-центр штаба так называемой АТО на своей странице в Facebook опубликовал сообщение о проведении подразделениями ВСУ учений с боевой стрельбой, в том числе из минометов. В сообщении указано, что учения проводились с соблюдением требований Минских соглашений».

Согласно Минским договорённостям, проведение учений с боевой стрельбой в пределах зоны безопасности – это нарушение решения Контактной группы от 3 марта 2016 года о полном прекращении учений (занятий).

В отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 25 февраля 2018 года зафиксировано следующее:

«Пребывая в 3 км к юго-востоку от населённого пункта Ломакино (подконтрольный правительству, 15 км к северо-востоку от Мариуполя), члены патруля Миссии слышали 50 выстрелов из стрелкового оружия, оцененных как учения с боевой стрельбой в пределах зоны безопасности, что является нарушением решения Трехсторонней контактной группы от 3 марта 2016 года о полном прекращении учений (занятий) с боевой стрельбой.

Со своей позиции приблизительно в 2 км к юго-востоку от населённого пункта Лебединское (подконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Мариуполя), наблюдатели слышали 24 выстрела из стрелкового оружия в 2–3 км к востоку, оцененных как учения с боевой стрельбой в пределах зоны безопасности, также являющихся нарушением этого решения».

«Таким образом, очевидно, что утверждение пресс-центра штаба так называемой АТО является ложным. Сам факт проведения учений в зоне безопасности является грубым нарушением, а манипулятивные уверения украинской стороны в соблюдении договоренностей лишь добавляют характерного цинизма», – отметили в Представительстве ДНР в СЦКК.

Напомним, ранее сообщалось о том, как пресс-служба штаба «АТО» старательно подчищает ляпы своих «фейкомётчиков».

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