03.03.2018, Киев, Николай Кузнецов
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Вооруженные силы, Донбасс, Общество, Происшествия, Украина

Штаб «АТО» сообщил о новых потерях ВСУ на Донбассе


В зоне проведения так называемой «АТО» на Донбассе,  украинские войска продолжают нести потери.

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Об этом сообщил спикер пресс-центра штаба так называемой «АТО» Василий Лабай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В общей сложности враг провёл 8 прицельных выстрелов по нашим позициям. Вследствие вражеского огня, к сожалению, погиб один боец ВСУ», − сообщил Василий Лабай.

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