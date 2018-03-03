03.03.2018, Киев, Николай Кузнецов

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Штаб «АТО» сообщил о новых потерях ВСУ на Донбассе

В зоне проведения так называемой «АТО» на Донбассе, украинские войска продолжают нести потери.

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Об этом сообщил спикер пресс-центра штаба так называемой «АТО» Василий Лабай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В общей сложности враг провёл 8 прицельных выстрелов по нашим позициям. Вследствие вражеского огня, к сожалению, погиб один боец ВСУ», − сообщил Василий Лабай.