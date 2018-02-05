05.02.2018

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Штурмовики Билецкого объявили призыв вооруженных боевиков

Сформированные на Украине из боевиков полка «Азов» так называемые «Национальные дружины» могут быть задействованы для превентивного подавления инакомыслия, пишут «Известия».

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«Иными словами, на Украине создается полноценная военизированная структура, которая будет дублировать функции полиции. А в иных случаях — бойцам НД вполне можно будет поручать «грязную работу» по разгонам митингов и превентивному подавлению инакомыслия. Подтверждается это косвенными фактами: в частности, в анкете на сайте организации, которую предлагается заполнить желающим пополнить ряды бойцов «Национальной дружины», есть пункт о наличии собственного оружия», — обращает внимание газета.

Издание указывает, что на Украине уже бытует версия о том, что ранее подконтрольные главе украинского МВД Арсену Авакову подразделения вышли из-под его контроля и теперь живут собственными политическими устремлениями.

Впрочем, отмечается в публикации, особого значения сегодня зависимость или независимость боевиков от Авакова не имеет значения, поскольку очевидно, что «Национальные дружины» создаются под выборы, которые пройдут на Украине в следующем году.

«Так что у официально зарегистрированных «штурмовиков» остается немало времени на отработку сценария: власть не может обеспечить порядок, гражданам приходится брать дело в свои руки. Либо же — они вполне сознательно собираются занять нишу национал-социалистов и полностью скопировать их стилистику работы. И в этом случае навскидку и не скажешь, какой из сценариев для Украины действительно хуже», — резюмируют «Известия».