15.01.2018, Киев, Игорь Петров

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Ситуация для Порошенко стремительно ухудшается

Шансы Петра Порошенко переизбраться на второй срок стремительно тают. Такие мнение на пресс-конференции в Киеве высказал политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока установка на достижение цели второго срока будет определяющим трендом для команды президента. Порошенко прекрасно понимает, что потеря власти станет для властвующего политического картеля катастрофой.

Три–четыре месяца приведут к пониманию того, начнется ли массовый исход сторонников Порошенко. Собственно, у него сегодня нет единомышленников и соратников, есть враги, подельники, с которыми Порошенко время от времени заключает закулисные договоренности.

Поэтому вопрос о втором сроке пока еще открыт, но ситуация для Порошенко ухудшается стремительными темпами. За последние 10 дней и Аль-Джазира, и публикация т.н. писем ФСБ от имени Порошенко.

Все это показывает стремительно исчезающие шансы Порошенко на второй срок», — сказал эксперт.