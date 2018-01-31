31.01.2018, Киев, Игорь Петров

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Скандал: автор Prozorro лоббировал свою площадку в законе о приватизации

Закон о приватизации государственного имущества (№7066), принятый в январе, лоббировал автор системы прозрачности госзакупок Prozorro Максим Нефедов.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил шеф-редактор Радио Вести Андрей Блинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Кто проталкивал закон? Этим в первую очередь кроме тех, кто имеет отношение к ФГИ (Фонд госимущества — Ред), занимались люди, которые имеют отношение к Минэкономразвития, в том числе первый зам главы этого ведомства Максим Нефедов. Понятно, что его интерес связан в первую очередь с продвижением площадки Prozorro на которую объекты малой приватизации сейчас будут попадать. Виталий Трубаров, и.о. главы ФГИ, говорит, что эти объекты могут продаваться на любых аккредитованных площадках. Но из его ответа следует, что условия будут прописаны таким образом что на сегодняшний день мало кто может конкурировать с Prozorro», — сказал он.