01.03.2018, Симферополь, Максим Карпенко

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Скандал: Бывшие украинские судьи отказались реабилитировать борцов за российский Крым

Крымский Верховный Суд отказал в реабилитации лидеру Народного Фронта «Севастополь-Крым-Россия» Валерию Подъячему, а также его умершему соратнику Семену Клюеву, осужденным во времена Украины по статье «сепаратизм» за борьбу за воссоединение полуострова с РФ.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» сообщил сам общественник.

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Он напомнил, что в конце 2017 года суд отменил украинский уголовный приговор по обвинению в сепаратизме, но отказал в реабилитации. Подъячий подал апелляцию, однако 13 февраля суд ее отклонил.

«Вчера получил апелляционное определение из Верховного Суда Крыма, в котором уже прочитал и мотивировочную часть. На суде 13 февраля оглашалась только резолютивная – «отказать!». Впервые Верховный Суд Республики Крым признал, что призывы к воссоединению полуострова с Россией являлись преступлением и с точки зрения законодательства РФ», — возмущается Подъячий.

По его словам, апелляция рассматривалась тремя бывшими украинскими судьями. Подъячий требовал их отвода, поскольку полагал, что они лично прямо заинтересованы в исходе данного уголовного дела.

Общественник напомнил судьям о принесённой ими присяге: «Я, вступаючи на посаду судді, урочисто присягаю Українському народові здійснювати правосуддя від імені України». По мнению Подъячего те, кто приносил присягу на служение государству Украина, не могут быть объективны на процессе по реабилитации борцов за российский Крым.

Однако судьи не дали себе отвод и отказали в удовлетворении жалобы Подъячего, требующего реабилитации.

Общественник обратил внимание на формулировку, с которой судьи отклонили его требование о реабилитации – из-за украинской судимости Подъячий потерял работу и несколько лет не мог трудоустроиться уже в российском Крыму.

«В соответствии с ч.1 ст.133 УПК РФ право на реабилитацию включает в себя право на возмещение имущественного вреда, устранение последствий морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах. Вместе с тем, ч.4 ст.133 УПК РФ предусматривает, что правила настоящей статьи не распространяются на случаи принятия закона, устраняющего преступность или наказуемость деяния» – записано в апелляционном определении.

Таким образом, Верховный Суд Республики Крым посчитал, что Подъячий и Клюев когда-то совершили преступление уже с точки зрения законодательства РФ. Хотя согласно ст.2 Федерального Закона №91-ФЗ «О применении положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя» от 5 мая 1914 года преступность и наказуемость деяний, совершенных на территориях Республики Крым и города Севастополя до 18 марта 2014 года, определяются на основании уголовного законодательства Российской Федерации.

Однако в Российской Федерации никогда на принимался закон, устанавливающий преступность деяния, за которое были осуждены активисты движения «Севастополь-Крым-Россия». Понятно поэтому, что не мог быть принят и закон, устраняющий преступность этого деяния. Ведь в определении Верховного Суда РК так и не указано, какая статья УК РФ признавала призывы к воссоединению Крыма с Россией преступлением, и когда был изменён российский уголовный кодекс.

А распространять на приговор Подъячему и Клюеву УК Украины бывшие украинские судьи в уже российском (!) Крыму НЕ имели никакого законного права. Или они по-прежнему отправляют правосудие «від імені України» и выносят судебные решения в пользу этого государства?!» — возмущается Подъячий.