24.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Скандал с деньгами на модернизацию КПП — это пощечина украинской власти от ЕС

Решение Евросоюза об отмене шести проектов по модернизации украинской границы из-за коррупции — это пощечина для украинской власти. Сброшенная Западом с небес на землю она «ляпнет чем-то жидким и зловонным».

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Об этом в эфире телеканала 112 заявил депутат Верховной Рады Михаил Добкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, то, что об этом решении было объявлено официально, говорит о недовольстве Запада украинской властью и подготовке европейского читателя к необходимости отказа от поддержки Украины.

«То, что сегодня публично заявляют наши европейские, как они говорят, коллеги, они это заявляют уже в открытую. Раньше это были кулуарные переговоры. Они намекали, делали предупреждения. В разных вариантах. То, что они публично озвучили — это пощечина. Такие вещи, даже, если они происходят, они тихонечко сворачиваются, указывается на недостатки и все. А это пощечина, это то, что сегодня есть во всей западной прессе. То, что они называют «рукой Кремля», «путинскими заготовками». Уже сегодня подготавливают западное мнение, потому что их же раньше хвалили, а сейчас будут громко опускать с небес на землю. И звук будет такой — ляп чего-то жидкого, неприятного об асфальт. Готовят общественное мнение не здесь, здесь уже готовы. Там New York Times, Le Monde и еще огромное количество уважаемых изданий говорят о коррупции, о попустительстве, о Мальдивах, о преследовании инакомыслящих», — заявил Добкин.

Напомним, накануне спикер внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич заявила об остановке финансирования инфраструктурных проектов на Украине.

«Речь идет о шести проектах с европейским финансированием на общую сумму 29,2 млн евро, основным бенефициаром которых была Государственная фискальная служба Украины. Эти шесть проектов сейчас находятся на стадии закрытия, выделенные на них и не потраченные деньги должны быть возмещены», — заявила еврочиновник.