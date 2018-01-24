24.01.2018, Киев, Олег Хавич

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Скандал в Черновицкой области: Крым на карте Украины «сьели мыши»

В Черновицкой области СБУ открыла дело о сепаратизме по доносу «патриота», которому не понравилось изображение Крыма на карте Украины во время празднования «Дня Соборности».

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22 января в доме культуры райцентра Сторожинец Черновицкой области проходили привычные мероприятия, посвящённые Дню Соборности (известен в среде великоукраинских патриотов как День Злуки). И все бы буднично и тоскливо, насколько это только может быть в глубокой украинской провинции, если бы не одно «но». В оформлении сцены дома культуры, с которой вещала элита района, был использован баннер с изображением, должным символизировать образ «Соборной Украины» — карта нынешней Украины в специфической версии.

Тема художников-самоучек — вечная на постсоветском пространстве, но если Остап Бендер за своего «Сеятеля» был просто выброшен с корабля, то оформителя Сторожинецкого дома культуры и его начальство может ожидать куда более суровое наказание. Хотя поначалу весьма кондовый по стилистике концерт прошел спокойно, и всем, в том числе СМИ, было наплевать на картографический ляп. Но потом все изменил местный «профессиональный патриот», который оказался в доме культуры то ли по стечению обстоятельств, то ли по «заданию партии». И уже через несколько часов один из районных сайтов, который до этого опубликовал не менее кондовый по стилю репортаж с концерта, разразился проклятиями и обвинениями в адрес районных чиновников, «украсивших сцену картой Украины без Крыма».

Поскольку Черновицкая область находится на особом контроле Киева в связи с «опасностью румынского сепаратизма», реакция местного управления СБУ была прогнозируемой. По словам местного блогера, «через час после выхода статьи представители Службы «перетрахали» всех организаторов мероприятия начиная от председателя РГА и заканчивая всеми крайними мышами в доме культуры. Ясно, что чиновники люди бывалые, на интуитивном уровне чувствуют неприятности, и решили провести «спецоперацию». Перед тем, как плакат забрали в качестве вещдока службисты, самый матерый из чиновников шариковой ручкой дорисовал на плакате «Крым».

Ситуация стала популярной темой сначала местных, а потом и общенациональных СМИ. Причём, все они исходили из одной, явно утвержденной в СБУ версии: намалёванная карта — не следствие уровня художника, а умышленное навязывание идеи о том, что Крым больше не является частью Украины.

На следующий день на ФБ-странице УСБУ в Черновицкой области появился текст следующего содержания: «22 января 2018 в помещении Сторожинецкого районного дома национальных культур состоялись торжества по случаю Дня Соборности Украины. Во время праздника на сцене была размещена карта Украины, на которой отсутствует часть территории государства — АР Крым.

Видеосюжеты и материалы с изображением этой карты были распространены местными средствами массовой информации. Поскольку в действиях организаторов мероприятия усматриваются признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 110 УК Украины, Управлением Службы безопасности Украины в Черновицкой области 23 января зарегистрировано соответствующее уголовное производство. Продолжается досудебное следствие».

Интересный момент: хотя упомянутая статья УК («Умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий») может трактоваться весьма широко, но открытие производства по первой ее части (до трёх лет лишения свободы) позволит обвинить в «сепаратизме» только… художника. Поскольку, если бы в преступных умыслах подозревали руководства дома культуры или райгосадминистрации, использовали бы часть вторую — «Те же действия, совершенные лицом, которое является представителем власти, или повторно, или по предварительному сговору группой лиц».

Несмотря на это, директор Сторожинецкого дома культуры от греха подальше поспешил перевести стрелки на свое начальство: мол, сделать карту попросили чиновники районной администрации. Ее нашли в Интернете, рисовал все местный художник, который заслуживает снисхождения. «Около 70 лет, пожилой мужчина, очень красиво рисует — можете посмотреть его работы. Так случилось. Он прошляпил, я недосмотрел. Никакого сепаратизма тут не было» — сказал Владимир Трачук в комментарии телеканалу «Интер».

Глава Сторожинецкой районной администрации Ярослав Бартош, против которого изначально была направлена вся эта история, оправдывается: на самом деле на карте не хватает не полуострова, а всего лишь… части Бессарабии. «Ну немножко Одесскую область ущемили, но я не думаю, что это так существенно. Основной посыл был — две руки. То, что оно кто-то видит так — это пусть будет больное воображение тех, кто так видит» — заявил чиновник журналистам. Хотя Бартош — выдвиженец «Батькивщины», его начальник по партийной линии, глава Черновицкого областного совета Иван Мунтян, не спешит на защиту однопартийца. С другой стороны, глава Черновицкой ОГА, «народнофронтовец» Александр Фищук, подчиненного пока не обвиняет — оба чиновника плотно встроены в коррупционную вертикаль, а «стрелочником» всегда можно сделать художника, который после скандала попал в больницу.

Милый момент, о котором сообщили далеко не все даже местные СМИ: ставший причиной скандала праздничный баннер был нарисован на обратной стороне агитационного плаката… Блока Петра Порошенко. Конечно, можно усмотреть конспирологию в том, что ситуацию начали нагнетать местные журналисты, которые давно борются против всевластия в Черновицкой области одиозного нардепа Максима Бурбака и «Народного Фронта» в целом. Однако на самом деле — это лишь один из примеров ведущейся на Украине «войны всех против всех» и поиска «врагов народа» по любому поводу. Причём, за право быть более патриотичными борются между собой не только «активисты» и политические партии, но и правоохранительные органы.

Напомню, в августе 2017-го было начато следствие относительно карты Украины без Крыма и неподконтрольной части Донбасса, которым украсили праздничную сцену ко Дню Независимости в Броварах под Киевом.

Хотя тогда тоже звучали обвинения организаторов празднования и дизайнера в «сепаратизме» (подследственность СБУ), дело почему-то открыла местная прокуратура Броваров, и с тех пор о результатах расследования ничего не слышно. Возможно, потому что изъятую «сепаратистскую карту» по украинской традиции просто съели мыши — до которых давно дотрахались украинские «патриоты» и «правоохранители».