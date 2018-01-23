23.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Скандальный чиновник хочет расширить границы украинского мира

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович передумал отказываться от территорий, обретенных после создания УССР. Более того, он предложил расширить претензии на соседние территории, где «исторически проживали украинцы».

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Об этом он заявил в эфире 5 канала, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы должны незыблемо стоять на том, что страна должна вернуться к своим границам 1991 года, включая Донбасс и Крым, как интегральные части своего государства. Вместе с тем, мы как историки должны рассказывать о том, что украинцы жили и за границами этих территорий. И за границей этих территорий были земли, где украинцы были автохтонами, то есть, они не появились там как колонисты, они не появились случайно, а жили там на протяжении столетий. Соответственно, это тоже часть нашей истории», — заявил Вятрович