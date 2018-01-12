 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
12.01.2018, Одесса-Ужгород, Михаил Рябов
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Закарпатье, Общество, Скандал, Сюжет дня, Украина

«Сказать, что мы охренели – промолчать»: Украинка о настроениях в Закарпатье


Экс-вице-мэр Одессы по гуманитарным вопросам Елена Павлова поделилась в своем блоге впечатлениями от новогодних каникул, проведенных в Закарпатье, — там она столкнулась с местными жителями, утверждающими, что регион вскоре станет частью Венгрии.

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«В первые минуты 2018-го, еще с бокалами в руках стоя на улице под бой часов и грохот фейерверков, повернулись к рядом стоящим людям с пожеланиями счастливого Нового года и мира нашим городам и стране. Повторять в деталях ответ не буду, да и нет смысла, но суть его состояла в следующем: страны скоро не будет, а мы (Закарпатье) — в ближайшее время станем Венгрией и вообще нам пора ехать встречать настоящий новый год и слушать настоящего президента (Венгрии, имелось в виду). Сказать, что мы охренели — промолчать. Тем более, человек, это произнесший, далеко не простак и не люмпен; бизнес, положение, всё-такое. Далее последовал спич на заданную тему. Полная ахинея, но очень эмоционально и с ученым видом знатока. Подтянулся еще один, сын идейного, подключился, но апофеозом была девочка лет десяти, внучка и дочка вышеописанных, с капризным криком: «папа, сколько можно?! нам скоро новый год встречать! поехали, скоро наш президент выступать будет…», — описывает бывшая украинская чиновница новогоднюю ночь в Ужгороде.

«Два дня после этого мы постоянно возвращались к этой теме, и это вызывало уныние; хрен с ними, с этими двумя амбициозными, но не со слишком, видимо, удовлетворенными амбициями мужичками, ребенок!, ребенок, который так же воспринимает реальность… Это вызывало негодование…», — продолжает Павлова.

Впрочем, дальше гостье из Одессы встречались в основном патриоты Украины – хозяева гостиницы, таксист, экскурсоводы и т.п. Исходя из этого, Павлова сделала вывод, что сторонники Венгрии – это все же не большинство населения Закарпатья.

«Но про активное меньшинство я бы, все же, не забывала. Единственный способ противостоять ему — ежедневный кропотливый труд во имя восприятия детьми себя как неотъемлемой части страны, в которой хочется жить», — предостерегает бывшая украинская чиновница.

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