Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
16.01.2018, Киев, Максим Карпенко
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Вооруженные силы, Донбасс, Украина

Склока в Верховной Раде: Проболтались — армия в Донбассе используется незаконно


На Украине испугались, что применение Вооруженных Сил против своих же граждан без объявления военного положения рано или поздно обернется международным трибуналом.

Так, депутат Верховной Рады Тарас Пастух с трибуны парламента заявил, что военное положение должен был объявить своим указом президент страны, тем самым взяв ответственность на себя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Использование Вооруженных Сил Украины четко определено в основном законе, в Конституции Украины. И любая другая формулировка, другие гибридные версии приводят к тому, что после военная прокуратура Украины в судах Украины начинает привлекать наших военнослужащих к уголовной ответственности за то, что они защищают страну. Рано или поздно это приведет к тому, что такие приговоры будут выносить судами других стран за пределами Украины, и это приведет к ответственности Украины в целом», — заявил Пастух.

На это секретарь комитета по безопасности и обороне, депутат Рады Иван Винник обвинил коллегу в «зраде» и заверил, что иностранные наемники, украинские парамилитарные формирования и ВСУ истребляют население Донбасса «абсолютно в законодательном поле».

«Ни у кого, кроме представителей фракции «Самопомощь» это не вызывало никаких сомнений, что мы применяем Вооруженные Силы, другие меры, военные формирования, волонтеров, добровольцев, обычных граждан, иностранцев, лиц без гражданства, которые по зову судьбы идут защищать Украину абсолютно в законодательном поле», — одернул Винник бывшего подельника по майдану.

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