21.02.2018, Киев, Михаил Рябов

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Скоро за всё ответите: Журналист добился возбуждения дела против «прокуратуры АРК»

Дом киевского журналиста Олега Сагана, известного как один из стримеров событий во времена Евромайдана, подвергся обыску. Ворвавшиеся в жилище украинские силовики заявили, что действуют в рамках уголовного дела, возбужденного «прокуратурой АР Крым» — по пособничеству «стране-агрессору».

Об инциденте «ПолитНавигатору» рассказал председатель «Славянской партии Украины» Александр Лузан.

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«История эта началась 3 января 2018 года, когда в дом к украинскому журналисту Олегу Сагану ворвалась группа вооруженных автоматами людей в сопровождении следователя «Крымской прокуратуры».

В доме устроили погром. Под дулами автомата заставили давать показания сына журналиста и больную жену, которую застали лежа в постели. И в результате этих действий она потеряла сознание.

Сам журналист показания давать отказался. Тогда его силой доставили в прокуратуру. Изъяли всю оргтехнику. Забрали даже паспорт и идентификационный код. Но затем, все-же, отпустили. Куда без паспорта человек денется?

А избрать меру пресечения нельзя. Оказалось, что Олег Саган всего лишь свидетель. Да-да. Свидетель по уголовному делу, возбужденному «прокуратурой Крыма» 29 мая 2017 года по факту «подготовки и ведения информационной агрессии неустановленными представителями Российской Федерации и оккупационными властями Автономной республики Крым с целью дискредитации Украины как государства с помощью общедоступных ресурсов интернет».

Вот если в «прокуратуре Крыма» со свидетелями поступают так, то как поступают с обвиняемыми – вопрос риторический.

И все это было совершено на основе очень интересного решения Херсонского суда о проведении обыска у Олега Сагана с изъятием материальных ценностей, которые могут быть доказательствами совершения преступления, которое Херсонский суд принял год назад, 18 января 2017 года, — за пять месяцев до того, как было возбуждено это уголовное дело!

Уголовное дело будет возбуждено еще только через 5 месяцев, а уже суд принимает решение повести обыск у свидетеля по этому делу. Во как!

Естественно в реестре судебных решений данное решение Суда отсутствует. Более того и дела с таким номером в Херсонском суде тоже нет!

Причем, решением этого суда Олега Сагана зачислили в члены «Византийского клуба», вероятно, того, которым руководит известный политолог, член Общественной Палаты Российской Федерации Сергей Марков. Клуб этот назван одной из наиболее радикальных пророссийских организаций, хотя это всего лишь консультативно-экспертный совет, на котором предполагается вести обсуждение цивилизационных вопросов. И это главный аргумент, послуживший основанием для обыска.

А самое смешное что Саган и Марков никогда и знакомы-то не были. Но решением суда украинского теперь в члены Византийского клуба любого записывают! Вероятно, на Маркова и хотели выбить показания. Но это уже из области предположений.

Кстати, обыск провели не только у Олега Сагана. Пришли и допросили всех его родственников. А сына в результате уволили с телеканала ZIK. И теперь он безработный.

Причем про обыски и допросы родственников в этом «интересном» решении суда, которое невозможно найти, нет ни слова. А даже если бы это решение суда было, то оно все равно не дает права врываться в дом к свидетелю с оружием и требовать дачи показаний под дулом автомата.

На то есть ряд статей уголовного кодекса Украины. Согласно статьи 65 уголовного кодекса Украины, журналист не может быть свидетелем по вопросам, связанным со своей профессиональной деятельностью, не раскрывать источники информации… Точно так же как не может быть свидетелем священник, поскольку обязан сохранять тайну исповеди. Есть 373 статья — ответственность за принуждение давать показания. Она предполагает 8 лет лишения свободы. А угроза применения оружия таковым как раз и является. И такие показания считаются недопустимым доказательством. Суд их не вправе рассматривать.

Кроме того есть статья 371 — заведомо незаконное задержание, привод или арест. По этой статье предполагается до 10 лет. А привод журналиста является заведомо незаконным. Потому как, согласно статьи 140 УК, привод не может быть применен по отношению к тому, кто не может быть свидетелем.

Кроме того, есть еще статья 363 — Превышение власти и служебных полномочий. Короче, тут есть достаточные основания, чтобы всю прокуратуру «Крымскую» посадить (ту, что в Киеве на бывшей улице Красноармейской рядом с Республиканским стадионом)», — рассказал Александр Лузан.

По его данным, пострадавшим журналистом 29 января в Генеральную прокуратуру Украины было подано заявление о совершении в отношении его преступлений вышеупомянутой «прокуратурой Крыма».

«И это возымело действие сразу. Заявление было подано генпрокурору утром, а вечером того же дня журналисту Олегу Сагану в киевской «прокуратуре Крыма» вернули паспорт. Правда, уголовное дело Луценко не возбудил. Пришлось обращаться в суд. В первый раз судебное заседание было перенесено по техническим причинам (вероятно, пытались найти в архивах злополучное решение Херсонского суда) А 19 февраля Печерский суд города Киева удовлетворил жалобу Сагана на бездействие Генеральной прокуратуры (видать, решение Херсонского суда таки не нашли). И суд обязал Генеральную прокуратуру внести дело о преступлениях, совершенных в отношении Олега Сагана «прокуратурой Крыма» (той что в Киеве), в единый реестр досудебных расследований.

Такой порядок возбуждения уголовных дел на Украине. Теперь будет в реестре уголовное дело и номер, и будет следователь по делу, а журналист Саган теперь не свидетель, а потерпевший.

Понятно, что это еще далеко не конец данной истории. И сомнительно, что при этой власти следствие будет завершено, а виновные наказаны. Но, и следователи, и судьи, и прокуроры все понимают, что нынешняя власть уже не будет долго. Не позднее 2019 года будет новая власть. И тогда все преступления расследуют по-настоящему. И все за все ответят», — заключил Александр Лузан.