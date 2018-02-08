08.02.2018, Киев, Дмитрий Скворцов

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Слепой поводырь: как из коллаборанта и стукача на Украине лепят «обьединяющую фигуру»

8 февраля в Киеве состоялся брифинг на тему: «В каких героях нуждается Украина». Посвящён он был завершению года «патриарха УГКЦ» Йосыпа Слипого.

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Организовал мероприятие Украинский католический университет. Председатель оргкомитета празднования 125-летия «патриарха», глава парламентского комитета Мыкола Княжыцькый (фракция «Народный фронт») отметил, что Слипый как «общеукраинский лидер», способен стать «объединяющей фигурой» для всей Украины от востока до запада.

В основу этого оригинального утверждения (даже в центре Украины, не говоря уже о востоке и юге, вряд ли подозревают о жизни и творчестве упомянутой фигуры) было положено два тезиса:

– Слипый ценен не только для греко-католической церкви (местечковой конфессии в пределах двух с половиной областей Украины, – Д.С.), но для всей Киевской церкви» (эту, никогда не существовавшую «Киевскую церковь» униаты, сами придуманные в 1596 г., высосали из пальца, чтобы примазаться в Владимировому Крещению 988 года – мол, Великий раскол 1054 г. ещё не случился, а значит, крещёные киевляне были подчинёнными папы Римского, как и нынешние униаты).

– Слипый – непреложный моральный ориентир, как истинный украинский патриарх (хотя Ватикан так и не наделил свое местечковое подразделение статусом патриархата, послав лесом и самого Слипого с его претензиями на сан патриарха).

А вот о ценности для нэньки-истории Йосыпа Слипого, как продолжателя дела великого фюрера Адольфа, понимаешь ли, Гитлера, решили отчего-то умолчать.

Что же, восполним пробел.

30 июня 1941 г. во Львов, покинутый советскими войсками, вошёл батальон «Нахтигаль», устроив известную резню с тысячами польских и еврейских жертв. А вечером был провозглашен «Акт о восстановлении украинской державности». В нем, в частности, говорилось: «Восстановленная Украинская Держава будет тесно сотрудничать с Национал-Социалистической Велико-Германией, которая под руководством Адольфа Гитлера создает новый порядок в Европе и мире… Украинская Национально-Революционная Армия… в дальнейшем будет бороться совместно с союзной немецкой армией… за Суверенную Соборную Украинскую Державу и новый порядок во всем мире».

Участники собрания, в котором приняли активное участие и униатские парохи (так униаты называют настоятелей своих приходов), направили приветствия Стефану Бандере, «Творцу и Вождю Великой Германии» Адольфу Гитлеру и Андрею Шептицкому. Последнего представлял его коадъютор Иосиф Слипый. От лица своего начальника и как член, он выразил полную солидарность с происходящим и призвал к тому весь народ.

Да и лично Слипый 29 мая 1942 г. на встрече с руководителем отдела Главного управления имперской безопасности штурмбанфюрером Вандеслебеном заверял последнего в своей «верности фюреру и Великогермании, в готовности греко-католической церкви и впредь оказывать всестороннюю помощь немецкой администрации». В апреле 1943 г. заместитель Шептицкого принимает самое непосредственное участие в формировании дивизии СС «Галичина» – в помещении возглавляемой им семинарии был оборудован вербовочный пункт. И уже на следующий день Слипый правит торжественную службу в честь создания данного войскового соединения СС. На должность капелланов в состав «Галичины» было поставлено полтора десятка парохов. Они-то и привели «дивізійників» к присяге, текст которой гласил: «Я служу тебе, Адольф Гитлер, как фюреру и канцлеру Германского рейха, верностью и отвагой. Я клянусь тебе и буду покоряться до смерти. Да поможет мне Бог».

Как свидетельствовал начотдела Главуправления имперской безопасности Карл Нейгауз, «в течение всей войны германские правительственные органы имели тесный контакт и полную поддержку со стороны униатской церкви в Польше и на Украине… Униатское духовенство с первого дня нападения на Советский Союз, полностью включившись в гитлеровскую военную политику, оказывало немцам всяческую поддержку и получало от них за это соответствующее вознаграждение… Это был один из редких случаев, когда представители церкви добровольно, непосредственно участвовали в эсэсовской организации».

В общем, «сама биография Йосыпа Слипого была объединительной», как заявил на брифинге львовянин Княжыцькый. Да уж, «безусловно объединяющая фигура» для галицайского Бандерштадта и, скажем, города-героя Одессы. Впрочем, как мы помним, не княжыцькие начали объединять данной фигурой Украину. Впервые год Слипого отмечался в связи с его 120-летием по постановлению руководимой «регионалами» Верховной Рады в 2012 г. И тогда же в Харькове, тогдашний председатель ОГА регионал Михаил Добкин, вместе с мэром Геннадием Кернесом, прогнулись перед львовским коллегой Садовым, установив мемориальную доску «святейшему» гитлеровцу. «Придет время, и мы научимся любить всю историю нашего государства, а не только ту, которая больше нравится», – произнёс тогда Добкин. Вот и пришло. Долюбились…

Теперь о «непреложности» сего «морального ориентира».

Не успело в ноябре 1944 г., остыть тело многолетнего лидера укроуниатов Шептицкого, как новоназначенный глава УГКЦ Слипый… послал Сталину «приветствие и поклон от себя, духовенства и верующих» и пожелание одержать победу в войне.

И всё же, как мы знаем со слов штурмбанфюрера СС Нейгауза, «германские правительственные органы имели полную поддержку со стороны униатской церкви в Польше в течение всей войны». Что подтвердила и советская Чрезвычайная госкомиссия по расследованию нацистских преступлений: когда её уполномоченные предложили Слипому поставить подпись под заключением о зверствах гитлеровцев во Львове, тот отказался.

Чего он боялся? Ведь немцы к тому времени уж с месяц как были изгнаны из Галиции.

«– Мы… боялись навлечь репрессии на… священников греко-католической Церкви и верующих, находящихся на территории, занятой немцами», – выкручивался Слипый.

– А Вы не боитесь, что ваше молчание в вопросе отношения к оккупантам мы вправе расценить как солидарность с ними и начать репрессии против представителей греко-католической Церкви, находящихся на нашей территории, – спросил его подполковник ГБ Даниленко. – Выходит, что, боясь репрессий немцев против представителей греко-католической Церкви… вы фактически солидаризовались если не с самими немцами, то с их пособниками, ибо какое духовенство очутилось на территории, занятой немцами? Все это священнослужители… которые активно помогали немцам… Так рассматривать их нужно с точки зрения и гражданской, и с точки зрения церковной. Ведь, по церковным канонам, как должны рассматриваться священники, сбежавшие из своих приходов ? Они должны быть запрещены в священнослужении, лишены сана… А вы не только не сделали этого, но еще боитесь, чтобы немцы их не арестовали из-за того, что Вы, сидя на советской территории, выявите свое отношение к тем злодеяниям, которые творились в период оккупации на Украине».

В то же самое время, когда ГБ безуспешно пыталось убедить новое униатское руководство поспособствовать прекращению вооруженной «борьбы» ОУН-УПА, УГКЦ подыскивала для бандеровских головорезов новых заказчиков. Капеллан батальона «Нахтигаль», а затем – дивизии СС «Галичина» Иван Гриньох в июле 1945 г. был дважды принят командующим американским оккупационными войсками в Европе Эйзенхауэром. Стороны (а Гриньох был ко всему прочему вторым вице-президентом Украинского Главного Освободительного Совета) договорились о проведении силами ОУН и средствами США шпионской деятельности на территории СССР.

Ни в коей мере не желая представить сталинский режим воплощением высшей справедливости, зададимся простым вопросом – долго ли самая демократическая страна в мире терпела бы организацию, «прославившуюся» борьбой против этой страны на стороне беспощадного захватчика, и, по сути, продолжающую эту борьбу?

Хотя первоначально у руководства СССР не было намерения упразднять УГКЦ, получается, что «закрыли» благодоря именно тупой упоротости Слипого.

И это притом, что сам он не пользовался авторитетом ни среди клира, ни среди мирян. Историк Владислав Петрушко, ссылаясь на архив СБУ, приводит целый ряд авторитетных (среди галичан) источников, указывающих на просто таки нелюбовь как клира, так общества в целом к Слипому. Как писал тогда академик Щурат, «кандидатура Слепого малоподходящая» потому что он «для звания митрополита недостаточно умный человек». Сам Шептицкий незадолго до своей кончины сказал: «Кандидатура Йосыпа в такое время, как сейчас, для Церкви недостаточна».

Но Ватикан решил иначе.

А может, дело в обыкновенной зависти? Именно так переводится с польского и его галицийской разновидности название села Заздристь, в котором родился Слипый. Она и сгубила «патриарха», отправившегося по этапу, и там уже с потрохами сдавшего своих парохов, сотрудничавших с немцами.

Такий от моральний орієнтир, малята-соколята.