15.02.2018, Киев, Игорь Петров

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Слова «мусора не люди» авакнулись Украине

Развал правоохранительных органов после Майдана новый глава МВД Украины Арсен Аваков проводил для подавления возможного сопротивления и получения возможности воровать.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы говорим о МВД, то главный из руководящих кадров – Арсен Борисович Аваков, тот замечательный человек, который во время Майдана написал сакраментальную фразу «мусора – не люди». В этой фразе и было заложено все отношение Авакова к той системе, которую он в итоге возглавил и успешно и сознательно развалил», — сказал политолог.

Он отметил, что нынешний украинский режим пришел к власти в результате переворота, который эксперт условно назвал «революцией», а для своего укрепления решила развалить старую правоохранительную систему, для чего была провозглашена так называемая реформа МВД и приглашены грузинские реформаторы.

«Систему успешно развалили, а дальше начали осваивать многомиллиардные бюджеты которые выделялись на финансирование МВД. Ни для кого не секрет, что эти средства осваивались Аваковым и приближенными к нему людьми. Есть уголовное дело против сына Авакова, есть уголовное дело по так называемым тендерам по закупкам автомобилей Нацполицией. И это только вершина айсберга.

Еще одна причина всех этих имитаций реформ – в том, что как только нынешняя власть пришла, при поддержке Запада, необходимо было еще и показать западным кураторам, что все-таки какие-то реформы проводятся, поэтому Украине надо выделять транши. Имитация реформ для замыливания глаз наших западных партнеров. Какое-то время это удавалось делать, но последнее время Запад никак не реагирует на подобные имитации», — добавил Корнейчук.