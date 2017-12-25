25.12.2017, Москва, Елена Острякова

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Слова Путина о Саакашвили оказались пророческими

Шесть человек в масках Михаила Саакашвили пробежали по центру города Томска. Об этом сообщает сибирское информагентство Line-1.

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«С помощью акции мы хотели выразить солидарность президенту Путину, мы согласны с ним, возможно, впервые в жизни. Нечего Саакашвили по улицам бегать! Ни один россиянин не хочет, чтобы Саакашвили по улицам бегали. Михаилы, прекращайте!»,-объяснил смысл акции его организатор, участник арт-группы «Сну-Сну» Александр Колпаков.

По словам Александра Колпакова, забег явился естественной реакцией на высказывание президента Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции: «Вы хотите, чтобы у нас по улицам бегали десятки Саакашвили?». Этой фразой глава государства выразил своё отношение к оппозиционеру Алексею Навальному, сравнив его с беглым экс-президентом Грузии.