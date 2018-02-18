18.02.2018, Киев, Елена Острякова

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«Смерть России»: В Киеве вновь разгромили здание Россотрудничества

Наиболее радикальная часть сторонников Михаила Саакашвили после окончания сегодняшнего митинга, о котором сообщал «ПолитНавигатор», отправилась на Подол к зданию Российского центра науки и культуры.

Радикалы во главе с главой нацбата ОУН Николаем Коханивским несли в руках плакат «Долой филиал ФСБ».

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Железные ворота рядом со зданием РЦНК охраняли украинские полицейские. Главарь националистов призвал их не трогать. В свою очередь полицейские не вмешивались, когда радикалы начали швырять камни в окна и написали на фасаде «Смерть России».

После этого националисты отправились к филиалу «Альфа-банка» также на Подоле, но там им полиция разгуляться не позволила. Как только первые камни полетели в окна, правоохранители закрыли грудью коммерческое учреждение. Радикалы тут же угомонились и отправились на Майдан.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», вчера боевики организаций С14, Правый сектор и «Традиции и порядок» ворвались в здание РЦНК и устроили там погром. Полиция им не препятствовала.

Владелец «Альфа-банка» российский бизнесмен Михаил Фридман спонсирует многие культурные проекты на Украине, в том числе, скандальный пропагандистский фильма «Киборги».

Примечательно, что еще один филиал «Альфа-банка» на Крещатике, мимо которого шли радикалы, также был плотно прикрыт полицией.

Дойдя до Майдана, националисты устроили небольшой митинг.

«Мы всегда напоминаем внутренним оккупантам, что не нужно сотрудничать с оккупантом внешним. Нас 300-400 человек. Таким количеством мы не можем взять Банковую, но но можем погромить какие-то российские филиалы. Милиция никого не задержала, москали пострадали. Так мы и будем делать, пока не случится революция», — сказал Коханивский.

Боевики на Майдане снова топтались по российскому флагу, а потом сожгли его.