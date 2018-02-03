03.02.2018, Москва, Елена Острякова
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Политика, Россия, США, Украина

СМИ вновь угрожают украинским олигархам американскими санкциями


Официальный Киев «воюет» с Россией «чужими руками — санкциями стран Запада» и при этом способствует «оживлению торговли со страной-агрессором и даже, в отдельных случаях, усилению присутствия российского бизнеса».

Об этом пишет сегодня украинский еженедельник «Зеркало недели».

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«Чем можно объяснить его (страны-агрессора) зримое присутствие в критически важных секторах — энергетическом, коммуникационном и банковском? Возможно, нужно задуматься над тем, что одним из сигналов опубликованного списка является то, что в России нельзя владеть крупным бизнесом и состоянием без служения режиму, и то, что это неизбежно приведет к последствиям», — пишет издание.

Статья заканчивается открытой угрозой украинскому правительству.

«Напрасно на Печерских холмах надеются, что американцам не удастся размотать запутанный клубок связей украинско-российского олигархата. За первую ниточку вот-вот потянут…», — пишет «Зеркало недели».

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», о составлении «украинского списка» вслед за «кремлевским» заявлял известный киевский пропагандист Дмитрий Гордон, ссылаясь на источник, «близкий к принятию решений в США».

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