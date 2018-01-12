 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
12.01.2018, Москва, Анастасия Самойлова
  8 112 просмотров
Вооруженные силы, Донбасс, Сюжет дня, Украина

Снайперы ВСУ убили 16 «правосеков» за отказ подчиняться приказам


В украинской группировке в Донбассе продолжаются внутренние разборки ВСУ и запрещенного в РФ «Правого сектора». Об этом в эфире телепередачи «60 минут» сообщил известный российский писатель, воюющий в рядах армии ДНР, Захар Прилепин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

«Захватили у нас две деревни – Гладосово и Травневое. У нас там начали работать наши снайпера, и они с удивлением обнаружили, что с той стороны ВСУ убивает своих же правосеков.

В этих двух деревнях только они сами убили 14 или 16 человек, потому что они их бесят и без конца провоцируют ситуацию.

Они отжимают оружие, захватывают деревни, ведут обстрелы и так далее. А ВСУ за это «прилетает». Они – заложники ситуации и просто начинают их наказывать, потому что они самих их уже заколебали.

И это – ситуация, которая действительно может «взорваться». И американцы понимают, что поставляют им оружие, они начинают провоцировать, устраивать беспредел, их начинают убивать. Нам даже не надо участвовать», — подчеркнул Прилепин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть