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Снова обстрелы- на Донбассе заканчивается «Новогоднее перемирие»
Количество обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ медленно, но верно увеличивается.
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Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, предаёт корреспондент «ПолитНавигатора.
Возросшую активность украинских силовиков Басурин связал с окончанием Новогодних и Рождественских праздников.
«Мы констатируем увеличение количества нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ и связываем это с окончанием Новогодних и Рождественских праздников.
Так, за прошедшие сутки вооружённые силы Украины обстреляли районы населённых пунктов Спартак, Докучаевск, Зайцево, Крутая Балка, по которым выпустили 32 мины калибром 120 и 82 мм, произвели 27 выстрелов из вооружения БМП и 40 из гранатометов. Кроме этого активно применялось стрелковое оружие. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня», – сообщил Эдуард Басурин.
Метки: Басурин, ВСУ, Донецк, Новогоднее перемирие, обстрелы
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