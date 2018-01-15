15.01.2018, Москва, Елена Острякова

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Собчак назвала жителей Крыма неполноценными, но голоса их за себя примет

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак в очередной раз повторила, что считает Крым украинским. Об этом она сказала сегодня в эфире радио «Комсомольская правда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это такой же факт, как то, что Земля круглая. Есть международные договора, которые мы нарушили. Дальше мы можем обсуждать, что делать с русскими людьми, которые хотят жить в России. Мы не можем все обратно переменить, не спросив их», — сказала Собчак.

Она полагает, что Россия не занималась Украиной, а только поднимала цены на газ. А когда в Киеве захотели «стать частью Европы», Москва принялась «забирать территории».

«Я хочу защищать людей Крыма. Чтобы они не жили на территории, на которой не может быть размещено ни одно международное предприятие. Мы лицемерим, когда говорим, что Крым – часть России. Тогда почему там нет ни одного отделения «Сбербанка». Почему эти люди не могут нормально выезжать за границу. Почему не проведем там ни одного матча Чемпионата мира по футболу», — сказала Собчак.

Она «как законопослушный гражданин» примет голоса тех крымчан, которые проголосуют за нее, хотя и считает их неполноценными гражданами.

«Это значит, что этот регион будет нищать, что люди там будут жить плохо, а мы будем тратить все больше денег на Крым. Я не хочу такого жителям Крыма. Я хочу, чтобы они были полноценными жителями великой страны. Сейчас они неполноценны по отношению к миру. Неважно, какой страной они будут называться, главное, чтобы они жили хорошо», — сказала Собчак.