30.01.2018, Москва, Елена Острякова

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Собчак поедет воевать с Путиным в США

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак собирается поехать в США, чтобы встретиться «с очень высокопоставленными американскими чиновниками».

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Об этом она заявила в интервью Владимиру Познеру на Первом канале.

«Я еду, чтобы говорить о том, как изменить ситуацию, связанную с нашими странами. Я считаю важным показать, что Россия это не Путин, много людей с разными взглядами на международную политику. Нельзя наказывать всех за то, что делают отдельные чиновники. Нужно разделять личные санкции и банковские, от которых страдает вся Россия. Это важная миссия – показать, что в России есть люди, которые хотят эти отношения налаживать», — сказала Собчак.

По ее словам, ей поступило «огромное количество приглашений».

Как ранее сообщал «Политнавигатор», Собчак посетит Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне, где 6 февраля примет участие в дискуссии на тему «поставторитарного будущего России».