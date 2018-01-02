02.01.2018, Москва, Елена Острякова

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Собчак попыталась повторить подвиг «Пусси Райот». Будет ли секс в музее?

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак выложила в сети «Инстаграм» видеоролик, на котором она и двое молодых людей с бутылками в руках танцуют у входа в православный храм.

Собчак сопроводила видео записью: «About last night или «Пусси Райот уже не те».

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Очевидно, политик хотела провести параллель между своими танцами и выходкой четырех девушек из группы «Пусси Райот», которые в феврале 2012 года прорвались к алтарю храма Христа Спасителя в Москве и начали там исполнять издевательские песни и танцы. За это они позже понесли уголовное наказание и отбыли тюремные сроки.

Интересно, что одна из участниц «Пусс Райот» Надежда Толоконникова принимала участие в еще одной скандальной акции – групповом соитии в московском Зоологическом музее. Возможно, что Ксения Собчак захочет повторить и этот «подвиг».

«Гоп-перформансом у храма Собчак доказала свое право быть президентом Pussyland’а», — написал у себя в «Фейсбуке» протоиерей Всеволод Чаплин.