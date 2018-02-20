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Собчак пригрозила Путину очередным гей-скандалом
Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак раскритиковала видеоролик, который распространяется в российских соцсетях и агитирует идти на выборы. В ролике есть такой персонаж как «гей на передержке», который снится главному герою, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Почему-то этот пожилой потный мужчина считает, что он является объектом сексуальных желаний геев, что мне кажется странным. Но главное, этот ролик, который получил миллионы просмотров, сравнивает геев с собаками, которых отдают на передержку», — возмутилась Собчак сегодня на пресс-конференции в Москве.
Она утверждает, что начинается новый международный скандал.
«Уже сегодня гей-журналы по всему миру этот ролик опубликовали и выразили свой протест. К нас снова возвращается ситуация 2013 года. Поверьте, Владимира Путина снова на каждой пресс-конференции будут спрашивать, почему унижаются права геев в России», — предрекла Собчак.
По сюжету ролика главному герою снится, что на выборах победил либеральный кандидат, и теперь по новому закону в российские семьи «на передержку» отдают геев, которые потеряли своих партнеров.
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