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Событие дня: Турчинов отказался возглавить штаб Порошенко
Публичный отказ секретаря СНБО Украины Александра Турчинова возглавить предвыборный штаб Петра Порошенко можно рассматривать, как важнейшее политическое событие дня.
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Таой точки зрения придерживается бывший пресс-секретарь МИД Украины Олег Волошин.
«Политическими штабами должны заниматься те, кто занимается политикой. Тем более, я думаю, у Петра Алексеевича уже все распланировано, он не в первой кампании принимает участие, а вот другой вопрос — как сказано в Библии, когда царство разделено — оно обречено. То есть не может властная команда конкурировать между собой», — цитирует Волошин Турчинова.
«Не случайно Турчинов цитирует Библию. Как я писал в своей статье «Лобное место», на встрече с лидерами баптистов в США Юлия Тимошенко просила повлиять на позицию секретаря СНБО. Видимо, повлияли. Напомнили о том, чего не миновать никому…», — добавляет бывший пресс-секретарь МИД.
Метки: Выборы, Олег Волошин, Порошенко, Турчинов
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