05.03.2018, Киев, Семен Дорошенко

1 375 просмотров

«Социалисты» Кивы больше не ностальгируют по СССР, а хотят в ЕС и НАТО

Обьявивший себя главой украинской Соцпартии скандальный советник Арсена Авакова Илья Кива считает европейскую и евроатлантическую интеграцию одним из приоритетов внешней политики страны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом заявил сам Илья Кива.

«Новая программа партии содержит положения об интеграции Украины в ЕС и НАТО. Это программа обновленной Соцпартии. Мы больше не ностальгируем по СССР — мы Социалистическая партия Украины!», — сказал он.

По его мнению политика, курс на евроинтеграцию помогает Украине избавляться от коррупции.

«Европа — это сегодня спасение для нашей страны. В прямом смысле. Евросоюз контролирует нашу власть, наших чиновников. НАБУ, НАПК — созданные в рамках программы, предложенной нам Евросоюзом. Антикоррупционный суд создается также по требованию ЕС. Да, нас заставляют бороться с коррупцией . Но это идет во благо. Если мы сможем уничтожить коррупцию, научимся эффективно контролировать власть — страна только выиграет «, — уверяет Кива.

Ранее, после визита в Болгарию, Кива заявил о намерении СПУ восстановить членство в Социнтерне, из которого партию формально исключили за неуплату членских взносов.

Напомним, после того, как Кива заявил о своем «избрании главой СПУ», лидеры этой партии обьявили проведенный им «сьезд» нелегитимным.