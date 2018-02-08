08.02.2018, Москва, Елена Острякова

1 694 просмотров

Социологи рассказали о явке на президентские выборы в России

Почти 80% россиян собираются пойти на выборы.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Почти 80% россиян собираются принять участие в президентских выборах 18 марта.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Показатель остается в узком коридоре 78,5-81,3%. Не планируют участвовать в голосовании 7,2%, пока не решили, пойдут голосовать или нет, 11,7% опрошенных.

Рейтинг Владимира Путина в январе – начале февраля остается в пределах 69,9-73,8%. Показатель Павла Грудинина снизился с 7,2% до 6,9%. Рейтинг Владимира Жириновского – 5,7%. За Ксению Собчак могут проголосовать 1,3%, за Григория Явлинского – 0,7%, за Бориса Титова – 0,4%.

«Высокий уровень декларируемого участия свидетельствует о том, что данное поведение является социально одобряемым. Это служит значимым фактором мобилизации избирателей», — считает руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 29 января-4 февраля 2018 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 7000 респондентов.