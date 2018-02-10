10.02.2018, Киев, Елена Острякова

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Соцопрос: на востоке Украины сочувствуют погибшим в «АТО», а на западе- завидуют

Больше сочувствия чувствуют к себе семьи украинцев, погибших в «АТО», проживающие на востоке страны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом заявили 73% опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС) по заказу еженедельника «Зеркало недели».

Вместе с тем за западе страны ощущают сострадание и поддержку только 64% семей, понесших утрату. Еще меньше показатель в центральных районах (62%) и на юге (60%).

В то же время на востоке больше всего семей погибших в «АТО» (8%) ощущают по отношению к себе вражду, в других районах Украины этот показатель колеблется в пределах 2-4%.

Зато на западе и в центре Украины самый высокий показатель зависти к семьям погибших, которые получают льготы, квартиры и земельные участки, — 12%. На юге этот показатель составляет 10%, на востоке он самый низкий – 8%.

«Возможно, максимальная близость к эпицентру трагических событий заставляет людей быть более чуткими к чужому горю. Возможно, страх за свою безопасность и жизнь там выше, чем на Западе, и заставляет держаться вместе. А может эта часть наших соотечественников просто сильнее других склонна и сочувствовать от всего сердца, и ненавидеть открыто», — пишет «Зеркало недели».