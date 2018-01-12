12.01.2018, Луганск, Владимир Гладков

2 324 просмотров

Солдаты ВСУ на Луганщине заражаются бешенством от мышей

Нехватка квалифицированных кадров и бездействие назначенных из Киева властей на Луганщине могут привести к вспышке бешенства в регионе.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Отметим, что до начала вооружённого конфликта на Донбассе санитарно-эпидемиологическая служба систематически проводила мероприятия по мониторингу природных очагов особо опасных инфекций, однако с началом войны ситуация изменилась:

«На сегодняшний день на территории, подконтрольной Украине, эта работа практически прекращена, так как специализированная лаборатория и квалифицированные специалисты остались в Луганске», – сообщают в Минприроды ЛНР.

В то время, как в ЛНР ведётся плановая работа по профилактике вспышек природных очагов инфекции, на оккупированной Украиной территории Республики ситуация становится опасной:

«В украинских СМИ уже фиксируются случаи заражения бешенством среди солдат ВСУ. Ситуацию осложняет засилье мышей в блиндажах – обычно грызуны не могут заразить человека, но переносят бешенство и заражают им поедающих их котов и собак, которых бойцы, как правило, прикармливают в целях получения психологической разгрузки», – говорится в сообщении.

Официальные киевские власти и региональные чиновники из департамента природных ресурсов и экологии Украины предпочитают замалчивать проблемы вместо того, чтобы попытаться их решать.

«Если так пойдет и дальше, то бездействие украинских властей может привести к неконтролируемой вспышке бешенства и других особо опасных инфекций на Луганщине, что может приобрести характер эпидемии, последствия которой затронут всех», – предупреждают в Минприроды ЛНР.