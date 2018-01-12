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Солдаты ВСУ на Луганщине заражаются бешенством от мышей
Нехватка квалифицированных кадров и бездействие назначенных из Киева властей на Луганщине могут привести к вспышке бешенства в регионе.
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Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Отметим, что до начала вооружённого конфликта на Донбассе санитарно-эпидемиологическая служба систематически проводила мероприятия по мониторингу природных очагов особо опасных инфекций, однако с началом войны ситуация изменилась:
«На сегодняшний день на территории, подконтрольной Украине, эта работа практически прекращена, так как специализированная лаборатория и квалифицированные специалисты остались в Луганске», – сообщают в Минприроды ЛНР.
В то время, как в ЛНР ведётся плановая работа по профилактике вспышек природных очагов инфекции, на оккупированной Украиной территории Республики ситуация становится опасной:
«В украинских СМИ уже фиксируются случаи заражения бешенством среди солдат ВСУ. Ситуацию осложняет засилье мышей в блиндажах – обычно грызуны не могут заразить человека, но переносят бешенство и заражают им поедающих их котов и собак, которых бойцы, как правило, прикармливают в целях получения психологической разгрузки», – говорится в сообщении.
Официальные киевские власти и региональные чиновники из департамента природных ресурсов и экологии Украины предпочитают замалчивать проблемы вместо того, чтобы попытаться их решать.
«Если так пойдет и дальше, то бездействие украинских властей может привести к неконтролируемой вспышке бешенства и других особо опасных инфекций на Луганщине, что может приобрести характер эпидемии, последствия которой затронут всех», – предупреждают в Минприроды ЛНР.
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