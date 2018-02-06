06.02.2018, Киев, Владимир Гладков

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Соратник Яценюка требует отправить Москаля на пенсию за венгерские флаги в Закарпатье

В предложении Венгрии ввести миссию ОБСЕ в Закарпатье, официальный Киев видит большую опасность возникновения в регионе сепаратистских настроений и «статусности» области.

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Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил нардеп от «Народного фронта» и бывший боевик «Азова» Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Отметим, что Венгрия предложила ввести наблюдателей ОБСЕ после того, как на штаб-квартиру одной из венгерской партии было совершено нападение.

«Граждан Украины защищают государство, структурные подразделения МВД, вооружённые силы и так далее. В данном случае, если мы говорим, что Венгрия беспокоится о гражданах Украины, то могу их уверить, что согласно действующего законодательства Украины будет проводиться расследование», – заявил Лапин.

По его мнению, ОБСЕ будет нагнетать сепаратистские настроения в регионе:

«Что должны там наблюдать наблюдатели ОБСЕ? Придавать статусности квазиновой закарпатской народной республики?», — говорит он.

Прежде всего, считает депутат, в сложившейся ситуации виноват губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль, который запустил ситуацию на вверенной ему территории.

«Когда у нас на государственных учреждениях вешают флаги другой страны, то я говорю, что Москаля нужно за это не то что посадить, а как минимум отправить в отставку, учитывая его пенсионный возраст для госслужащего», – уверен Лапин.

«Да, решения о поднятии флагов были приняты не при его правлении, но при нём они не были упразднены. Флаги других стран на государственных учреждениях я видел в Луганской и Донецкой областях. Мы продолжаем тенденцию? Не надо мне сейчас говорить, что это «попередники» повесили. Пришёл на должность, сел в кресло, контролируй ситуацию. Не можешь контролировать, возраст не позволяет, 65 лет? Слава Украине, спасибо за сотрудничество!», – добавил украинский депутат.