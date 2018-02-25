25.02.2018, Севастополь, Виктор Орлов
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Крым, Россия, Русская Весна, Севастополь

Соратники лидера «Русского блока» провели акцию в поддержку Басова


В Севастополе прошла акция в поддержку лидера «Русского блока» Геннадия Басова, который уже около трех лет находится за решеткой по обвинению в покушении на мошенничество. Соратники политика считают, что он стал жертвой провокации после того, как попытался ликвидировать сформированные еще в украинские времена «черные» схемы на рынке ритуальных услуг Севастополя.

Акция в поддержку Басова состоялась в рамках шествия севастопольской самообороны на День защитника Отечестве. Колонна «Русского блока» скандировала: «Путин — наш президент», «Слава России!», «Свободу Басова». Активисты также развернули  портреты Путина и Басова, плакат «За Басова вы нам ответите».

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«Мы верим в Россию. Мы верим, что честное имя народного героя Русской весны Геннадия Басова будет восстановлено. Басов, как никто другой, приложил усилия для воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Это человек, посвятивший жизнь объединению с Россией, Русскому миру. Справедливость восторжествует, а враги России, те кто сфабриковал дело Геннадия Басова, понесут заслуженное наказание», — цитируют местные Интернет-издания зампреда «Русского блока» Павла Волкова.

«Хочу всем напомнить, что благодаря Владимиру Путину мы живем в мирном городе, у нас нет войны, благодаря ему мы живы.  Трудности, которые сейчас есть в нашей жизни — это временные трудности. Мы верим, что Россия преодолеет их. «Русский блок» поддержит президента Путина на выборах. Мы призываем всех отдать свой голос за него», — также сказал Волков.

 

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