13.02.2018, Севастополь, Ольга Манько
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Крым, Права человека, Россия, Севастополь

Соратники лидера «Русского блока» вышли на одиночные пикеты


В Севастополе прошла серия одиночных пикетов активистов «Русского блока» в поддержку Геннадия Басова, который уже около трех лет находится за решеткой по обвинению в покушении на мошенничество. Соратники политика считают, что он стал жертвой провокации после того, как попытался ликвидировать сформированные еще в украинские времена «черные» схемы на рынке ритуальных услуг Севастополя.

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Пикетчики развернули плакаты в поддержку президента Владимира Путина, а также лозунги с критикой местных чиновников: «Свободу всем незаконно осужденным. Заказчиков в тюрьму», «Требуем остановить произвол и заказные дела», «За Басова вы нам ответите» и т.п.

Как известно, на Украине против Басова недавно также было возбуждено уголовное дело по статье «государственная измена» — политик сыграл одну из решающих ролей в формировании отрядов самообороны и подготовке к референдуму в Севастополе во время Русской весны.

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