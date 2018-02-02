02.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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Политика, Скандал, Украина

Соратники сливают Порошенко и начинают переговоры о штурме администрации президента


Окружение и оппоненты Петра Порошенко готовят против него заговор, выстраивая планы по захвату администрации президента.

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Об этом в эфире телеканала 112 заявил телеведущий Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Журналист, его словам, сам слышал такие разговоры.

«Я свидетель разговоров, которые ведут очень большие люди. Разговоры они ведут следующие: за сколько времени и сколько человек могут взять администрацию президента. Вот, средь бела дня собираются и берут администрацию президента, например. Я не знаю, знает ли об этом Петр Порошенко. Я об этом говорю, знаю, что он смотрит программы с моим участием. Я сейчас говорю — знает ли Петр Алексеевич Порошенко, что среди ряда его и сторонников, и противников ведутся разговоры, за сколько времени могут взять администрацию президента. При этом говорят, что защищать администрацию президента никто не будет», — заявил Гордон.

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