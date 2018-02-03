03.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Сорос обозлился на Порошенко

Американский миллиардер Джордж Сорос, спонсировавший оба Майдана на Украине, обиделся на президента Петра Порошенко. Об этом в эфире канала Topinform заявил политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, причиной того стали попытки Порошенко набиться в друзья президенту США Дональду Трампу, против которого «дружит» сам Сорос.

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«В первую очередь из-за того, что Порошенко, начиная с прошлого года, начал очень активно выстраивать новую систему отношений с новым президентом США. И то, что Порошенко выбрал для себя такую модель поведения, вопреки тому, что ему рекомендовал в январе 2017-го года Джо Байден, Порошенко начал выстраивать отношения именно с Трампом, попытался заручиться поддержкой Трампа точно в той же степени, которую он имел со стороны того же Обамы. Естественно, что это крайне не нравится Соросу, который тоже немало денег потратил на Украину, на украинский вопрос, политиков, в том числе, на Майдан и так далее. Понятно, что ему крайне не нравится то, что происходит сегодня между официальным Киевом и официальным Вашингтоном», — заявил Бондаренко.