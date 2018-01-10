10.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Сотрудники СБУ используют сервис VPN, чтобы зависать в запрещенных «Одноклассниках»

На Украине добились реальной блокировки обычного доступа ко множеству российских сайтов, дающих альтернативный взгляд на происходящие в стране события. В результате, даже цензоры из СБУ вынуждены использовать сервис VPN для обеспечения доступа к нелояльным СМИ, которые они обязаны по долгу службы мониторить.

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Об этом написал на своей страничке в соцсети известный украинский айтишник и антимайдановский активист Николай Котюк, известный в соцсетях, как Козак Кіт.

«Знакомый СБУшник получил задачу мониторить российские информационные сайты. Рассказал следующее:

1) Есть сайты, которые не доступны ни у одного провайдера в Украине, в том числе мобильного — это «санкционный» список

2) Половина российских сайтов, использующих инфраструктурные сервисы Яндекса (библиотеки и пр.), лежит по очевидным причинам

3) Многие провайдеры целенаправленно блокируют еще множество сайтов, которые дают альтернативный от официального взгляд на ситуацию в Украине, в том числе и те, которые пророссийскими ну никак не назовешь

4) Некоторые сайты, в первую очередь западные СМИ отображаются с модификациями (!!!) контента, где вычищены наиболее нелицеприятные вещи об украинских властях

В общем, он завел VPS на российском хостинге и пробросил VPN. Сейчас к VPN-у его подключились десятка три ребят из «избушки» — не только рабочие задачи решать, а еще и с сокурсниками в «Одноклассниках» переписываться. Сокурсники в ФСБ многие, кстати, работают. И да, служебная переписка в СБУ автоматом идет через российских VPS», — написал он.