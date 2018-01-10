 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
10.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
  1 508 просмотров
Киев, Общество, Политика, Россия, СМИ, Украина, Цензура

Сотрудники СБУ используют сервис VPN, чтобы зависать в запрещенных «Одноклассниках»


На Украине добились реальной блокировки обычного доступа ко множеству российских сайтов, дающих альтернативный взгляд на происходящие в стране события. В результате, даже цензоры из СБУ вынуждены использовать сервис VPN для обеспечения доступа к нелояльным СМИ, которые они обязаны по долгу службы мониторить.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Об этом написал на своей страничке в соцсети известный украинский айтишник и антимайдановский активист Николай Котюк, известный в соцсетях, как Козак Кіт.

«Знакомый СБУшник получил задачу мониторить российские информационные сайты. Рассказал следующее:

1) Есть сайты, которые не доступны ни у одного провайдера в Украине, в том числе мобильного — это «санкционный» список
2) Половина российских сайтов, использующих инфраструктурные сервисы Яндекса (библиотеки и пр.), лежит по очевидным причинам
3) Многие провайдеры целенаправленно блокируют еще множество сайтов, которые дают альтернативный от официального взгляд на ситуацию в Украине, в том числе и те, которые пророссийскими ну никак не назовешь
4) Некоторые сайты, в первую очередь западные СМИ отображаются с модификациями (!!!) контента, где вычищены наиболее нелицеприятные вещи об украинских властях

В общем, он завел VPS на российском хостинге и пробросил VPN. Сейчас к VPN-у его подключились десятка три ребят из «избушки» — не только рабочие задачи решать, а еще и с сокурсниками в «Одноклассниках» переписываться. Сокурсники в ФСБ многие, кстати, работают. И да, служебная переписка в СБУ автоматом идет через российских VPS», — написал он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть