27.12.2017, Киев, Семен Дорошенко

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Сотрудники СБУ требовали 100 тысяч долларов выкупа за пленную сторонницу ДНР

Сотрудники СБУ превратили процедуру обмена пленными в торговлю людьми с целью выкура.

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Об этом заявил в комментарии «ПолитНавигатору» общественник из Геническа Геннадий Сивак.

«Сегодня впервые за более чем год произошел обмен так называемыми военнопленными. Это, безусловно, позитивный шаг, вселяющий веру в будущее. Однако, по итогам обмена можно сказать, что Украина показала себя полностью недоговороспособной стороной — абсолютно не выполнила условия, не предоставила того количества на обмен, которое было заявлено. Ирина Геращенко (представитель Киева в Контактной группе — Ред) сегодня в так называемом фильтрационном лагере устроила представление, производила отбор — кого менять, кого не менять. Также известно, что сотрудники СБУ на этом обмене устроили торговлю людьми — выходили на родственников военнопленных и требовали выкуп. Суммы колеблются в районе 10-15 тысяч долларов. А за одну из пленных требовали вообще сотню тысяч «зелени». А по сути все свелось к банальному невыполнению обязательств — военнопленные должны были подписывать некие документы о том, что они признают свою вину и Порошенко должен их помиловать. К половине из этих военнопленных СБУшники не заходили и не заносили эти бумаги. У меня такая информация, что они не заходили на Херсон, Николаев и отчасти в Одессу. То есть, вообще не выполнили свои обязанности», — заявил Сивак.