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Совесть замучала: с начала войны на Украине 600 «ветеранов АТО» наложили на себя руки
С 2014 года, уже около 600 ветеранов так называемой «АТО» наложили на себя руки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Об этом сообщила народный депутат, председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.
«По данным военной прокуратуры еженедельно в зоне боевых действий совершают самоубийство 2-3 военнослужащие. Эта статистика — свидетельство отсутствия оптимального для психологического состояния солдат режима ротации и отдыха», — сказала Богомолец.
По ее словам, для системной организации работы в Украине нужно создать Министерство по делам ветеранов и сеть ветеранских центров по всей Украине.
«Работать в министерстве и региональных центрах должны исключительно сами ветераны АТО, которые понимают своих боевых побратимов, их психологическое состояние и знают, какая помощь им нужна. Они не будут равнодушными и станут отстаивать как свои права, так и права семей погибших и пропавших без вести», — заявила Богомолец.
Метки: Ветераны АТО, Ольга Богомолец, самоубийства, статистика
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