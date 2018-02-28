28.02.2018, Москва, Елена Острякова

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Совет Федерации обвинил Порошенко в людоедстве

Европарламент должен потребовать от Украины неукоснительного соблюдения Минских соглашений и дать негативную оценку так называемому закону о реинтеграции Донбасса. Об этом говорится в обращении, принятом сегодня Советом Федерации РФ.

«Киев пытается снять с себя обязательства и перед собственными гражданами своей страны. Отношение к жителям Донбасса со стороны властей Украины является, простите меня за непарламентское выражение, людоедством», — заявил глава международного комитета Константин Косачев.

В подтверждение своих слов он привел данные мониторинговой миссии ОБСЕ за минувшую неделю.

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«На стороне, защищаемой Киевом, пострадало ноль населенных пунктов, на стороне Луганска и Донецка — 5. Понятно направление удара. Количество техники, отсутствующей в местах хранения, со стороны Киева в 1,5 раза больше, чем со стороны Донбасса. Жизнь опровергает киевскую ложь об агрессии каждый день», — сказал Косачев.

О том, что Россия не является «страной-агрессором», как это прописано в скандальном законе, свидетельствует, по мнению сенатора, тот факт, что она занимает первое место среди торговых партнеров Украины.

«Товарооборот между нашими странами за прошлый год превысил 11 млрд долларов. Рост экспорта был на 10%, а импорта на 40%. По украинским данным границу России пересекли 5,7 млн граждан Украины. Это рост по сравнению с прошлым годом на 1,5 млн человек. В то же время квоты ЕС на беспошлинный ввоз украинской пшеницы сокращены в 15 раз», — сказал Косачев.