28.02.2018, Москва, Елена Острякова
  2 292 просмотров
Донбасс, Минский процесс, Политика, Россия, Украина

Совет Федерации обвинил Порошенко в людоедстве


Европарламент должен потребовать от Украины неукоснительного соблюдения Минских соглашений и дать негативную оценку так называемому закону о реинтеграции Донбасса. Об этом говорится в обращении, принятом сегодня Советом Федерации РФ.

«Киев пытается снять с себя обязательства и перед собственными гражданами своей страны. Отношение к жителям Донбасса со стороны властей Украины является, простите меня за непарламентское выражение, людоедством», — заявил глава международного комитета Константин Косачев.

В подтверждение своих слов он привел данные мониторинговой миссии ОБСЕ за минувшую неделю.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

«На стороне, защищаемой Киевом, пострадало ноль населенных пунктов, на стороне Луганска и Донецка — 5. Понятно направление удара. Количество техники, отсутствующей в местах хранения, со стороны Киева в 1,5 раза больше, чем со стороны Донбасса. Жизнь опровергает киевскую ложь об агрессии каждый день», — сказал Косачев.

О том, что Россия не является «страной-агрессором», как это прописано в скандальном законе, свидетельствует, по мнению сенатора, тот факт, что она занимает первое место среди торговых партнеров Украины.

«Товарооборот между нашими странами за прошлый год превысил 11 млрд долларов. Рост экспорта был на 10%, а импорта на 40%. По украинским данным границу России пересекли 5,7 млн граждан Украины. Это рост по сравнению с прошлым годом на 1,5 млн человек. В то же время квоты ЕС на беспошлинный ввоз украинской пшеницы сокращены в 15 раз», — сказал Косачев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Март 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть