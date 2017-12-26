 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
26.12.2017, Москва, Елена Острякова
  3 544 просмотров
ЖКХ, Крым, Общество, Россия

Совет Федерации порадовал жителей Крыма


Совет Федерации РФ принял сегодня изменения в конституционный закон, которыми продлевается срок действия особенностей применения законодательства РФ в сфере ЖКХ и государственного регулирования цен и тарифов для Республики Крым и Севастополя.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

Документ в Госдуму внесло правительство России. Делается это для того, чтобы цена на услуги ЖКХ на полуострове повышалась постепенно. Прекращение действия особенностей может привести к одномоментному росту платежа граждан на коммунальные услуги на уровне около 25 процентов.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди поблагодарила коллег за принятие этого закона.

«Это позитивный закон, который ждут наши граждане. Чрезвычайно важно сохранить, созданные государством условия плавного перехода к действующей на территории России системе тарифного регулирования», — сказала Ковитиди.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Декабрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть