26.12.2017, Москва, Елена Острякова

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Совет Федерации порадовал жителей Крыма

Совет Федерации РФ принял сегодня изменения в конституционный закон, которыми продлевается срок действия особенностей применения законодательства РФ в сфере ЖКХ и государственного регулирования цен и тарифов для Республики Крым и Севастополя.

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Документ в Госдуму внесло правительство России. Делается это для того, чтобы цена на услуги ЖКХ на полуострове повышалась постепенно. Прекращение действия особенностей может привести к одномоментному росту платежа граждан на коммунальные услуги на уровне около 25 процентов.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди поблагодарила коллег за принятие этого закона.

«Это позитивный закон, который ждут наши граждане. Чрезвычайно важно сохранить, созданные государством условия плавного перехода к действующей на территории России системе тарифного регулирования», — сказала Ковитиди.