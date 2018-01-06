 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
06.01.2018, Москва, Елена Острякова
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Кавказ, Политика, Украина

Советник Порошенко анонсировал высылку Саакашвили в Грузию


Михаила Саакашвили до сих пор не экстрадировали с Украины только благодаря гуманизму Петра Порошенко. Об этом в эфире украинского «Пятого канала» заявил близкий к администрации президента политолог Олег Медведев.

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«Я не разбираюсь в юридических нюансах, но думаю, что наличие судебного приговора в Грузии, станет дополнительным аргументом для экстрадиции. Очень много людей, как свидетельствуют соцопросы, выступает за то, чтоб его экстрадировали. Но президент Порошенко демонстрирует не очень мотивированный гуманизм в отношении Саакашвили. Я думаю, что основания для экстрадиции можно было бы найти давно», — сказал Медведев.

По его словам, «гуманизм» Порошенко никак не связан с опасением народных волнений, поскольку доверие к Саакашивли в народе снижается, а рейтинг его партии крайне низок.

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