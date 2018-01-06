06.01.2018, Киев, Николай Кузнецов

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Советник Порошенко опубликовал видео убийства военного ЛДНР

Солдат ВСУ в нарушении «новогоднего перемирия» убил военнослужащего республик Донбасса и, хвастаясь, выложил видео в сети Интернет.

Ролик на своей странице в социальной сети «Facebook» опубликовал советник президента Украины Юрий Бирюков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Со слов Бирюкова, украинский солдат стрелял из снайперской винтовки СВД, применяя патрон с легкой пулей и стальным сердечником (ЛПС). На оружии был установлен тепловизионный прицел «Archer».

Бирюков отметил, что снайпер, совершивший убийство ополченца, очень известен на Украине, но называть его имя отказался.