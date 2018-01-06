06.01.2018, Киев, Николай Кузнецов
|7 280 просмотров
Советник Порошенко опубликовал видео убийства военного ЛДНР
Солдат ВСУ в нарушении «новогоднего перемирия» убил военнослужащего республик Донбасса и, хвастаясь, выложил видео в сети Интернет.
Ролик на своей странице в социальной сети «Facebook» опубликовал советник президента Украины Юрий Бирюков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
Со слов Бирюкова, украинский солдат стрелял из снайперской винтовки СВД, применяя патрон с легкой пулей и стальным сердечником (ЛПС). На оружии был установлен тепловизионный прицел «Archer».
Бирюков отметил, что снайпер, совершивший убийство ополченца, очень известен на Украине, но называть его имя отказался.
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!Комментарии для сайта Cackle
18:10 6 январяДонецкие музыканты рассказали, как «Дождь» сделал из них «украинских патриотов»
17:58 6 январяУкраинские пограничники зарабатывают на жителях Луганщины 50 тыс. гривен в день
17:41 6 январяАмериканцы боятся, что Киев устроит резню сторонников России на Донбассе
17:33 6 январяДжамала отказывается от приглашений на гастроли в российский Крым
17:21 6 январяВенедиктов изучит, можно ли изгонять русских из Крыма
17:15 6 январяГлавред «Эха Москвы» нашел виновных в одесской трагедии 2 мая 2014 года
14:20 6 январяВ бывшей вотчине Гройсмана устроили выставку гигантских снопов
14:02 6 январяСаакашвили вызвали на допрос в СБУ
13:44 6 январяУкраина уже два года активно спаивает Европу
13:19 6 январяОполченец рассказал о пытках в украинском плену
13:12 6 январяПомни чужинец – тут хозяин украинец! Грузины со скандалом покидают ВСУ
12:57 6 январяСоветник Порошенко опубликовал видео убийства военного ЛДНР
12:49 6 января«Фразочек путинских не надо!» — организатор нацбата огрызнулся, услышав правду о Майдане
12:33 6 январяУкраина объявит годы СССР «оккупацией», но от территорий не откажется
12:20 6 январяПорошенко морит голодом корабелов Николаева, чтобы крейсер «Украина» не достался России
12:14 6 январяСоветник Порошенко анонсировал высылку Саакашвили в Грузию
23:34 5 январяИран-майдан – всё дело в яйцах
23:13 5 январяУкраинское ТВ уже открыто вещает о несостоявшемся государстве
22:55 5 январяЭкс-главарь «Айдара» сокрушается: Ставленники Порошенко не могут заманить ЛДНР обратно на Украину
22:42 5 январяУкраинские депутаты грозят: Объявим Россию «агрессором», когда будет выгодно Киеву
22:17 5 январяОхота на ведьм: Украинцы опасаются агентов Путина среди обменянных АТОшников
21:58 5 январяАрест СБУ экс-министра здравоохранения Крыма: Перемога превращается в зраду
21:43 5 январяУкраинский пропагандист: Европа – импотент, надежда – лишь на США
21:38 5 январяКличко затеял переезд мэрии Киева с Крещатика
21:33 5 январяУ Гройсмана подсчитали, в какую сумму обойдется Украине мир на Донбассе
21:16 5 январяУ министра-американки хотят отменить разрешения для знахарей и экстрасенсов
20:49 5 январяГаличане порезали сиденья только что отремонтированного электропоезда
20:25 5 январяВ США боятся, что проданные Украине «Джавелины» попадут в руки армий ДНР и ЛНР
20:12 5 январяВ Мелитополе СБУ арестовала двух коммунистов за листовки, создающие положительный образ России
19:51 5 январяВ Житомирской области педофил пытался изнасиловать 9-летнюю девочку
19:43 5 январяВ Харькове волонтер «АТО» по пьяни взорвал себя своей же гранатой
19:08 5 январяТретий раз — уже тенденция: Додона снова отстранили от должности
19:03 5 январяВСУ на Луганщине обстреляли село из гранатомётов
18:48 5 январяСтало известно, кто примет решение об экстрадиции Саакашвили в Грузию
18:38 5 январяИз бюджета Украины в карман Порошенко легально перекочуют 30 миллионов гривен
18:04 5 январяПленному бойцу ДНР в СБУ обещали дать «героя Украины» за взрыв завода в Донецке
17:37 5 январяВСУ готовят наступление на мариупольском направлении
17:06 5 январяУкраинское чудо: реальный сектор в минусе, а в стране — «экономический рост»
16:55 5 январяУкраине посоветовали научиться жить по средствам
16:28 5 январяШок! ВСУ используют санитарную авиацию для ведения огня по жителям Донбасса
16:12 5 январяПравда жизни: бывший АТОшник рассказал, как сотрудники СБУ грабили жителей Донбасса
16:06 5 январяГермания всерьёз опасается того, что Россия вмешается в конфликт на Донбассе
15:44 5 январяИз Украины массово эмигрируют медики высокого класса
15:11 5 январяНемецкий политолог ошарашил украинского пропагандиста в эфире ТВ
15:00 5 январяНа украинском ТВ сокрушаются: «Европа обманула. Нас слили»
14:57 5 январяСеть шокировало раскрытие украинкой темы сисек под посольством США
14:39 5 января«Для всех здравомыслящих очевидно: Украина готовится к войне»
14:30 5 январяПорошенко решил, что ВСУ до сих пор удерживают Саур-Могилу
13:48 5 январяСБУ схватила экс-министра здравоохранения Крыма
13:46 5 январяФинансовое истощение Украины продолжается
13:10 5 январяПорошенко и Коломойский устроили на Мальдивах новогодний обмен компроматом
12:55 5 январяВице-спикер Рады наехала на польского премьера
12:44 5 январяУкраинский МИД подтвердил, что население бежит из нищей Украины
12:26 5 январяВ Киеве признали, что Украина исчезает с политической карты мира
12:12 5 январяУкраинский политик помог «Газпрому» с продвижением «Северного потока-2»
17:33 6 январяДжамала отказывается от приглашений на гастроли в российский Крым
17:21 6 январяВенедиктов изучит, можно ли изгонять русских из Крыма
21:58 5 январяАрест СБУ экс-министра здравоохранения Крыма: Перемога превращается в зраду
15:11 5 январяНемецкий политолог ошарашил украинского пропагандиста в эфире ТВ
13:48 5 январяСБУ схватила экс-министра здравоохранения Крыма
14:24 4 январяУченый обнаружил в Крыму останки неизвестных представителей жизни
14:20 4 январяУкраина объявила войну известным мировым брендам
13:41 4 январяУкраинцы не пустили в Крым автора хита Бориса Моисеева
15:42 2 январяВерка Сердючке непонятно, почему Турчинов не боролся за Крым
14:45 2 январяЧубаров угрожает не признать итоги выборов президента России
13:41 2 январяВ Крыму начинается работа по подготовке трибунала над украинскими нацистами
14:42 1 января«Ощущает, выбл…док, что скоро ему п…да», — в Киеве комментируют новогоднее обращение Порошенко
18:28 31 декабря«ПолитНавигатор» поздравляет читателей с Новым годом!
15:18 29 декабряМеджлисовцы требуют для себя одного с бандеровцами статуса потерпевших
15:07 29 декабряКрымчане получили роскошный подарок от ФСБ
12:18 29 декабряВолкер счастлив, что в российском Крыму не ведутся боевые действия
10:29 29 декабряПорошенко оказался причастен к сдаче украинских боевых кораблей России
19:45 28 декабряНовый аэропорт Симферополя теперь будет с теплом
18:25 28 декабряВ Киеве рассказали, как два украинских танка могли расстрелять Крымскую весну в зародыше
17:00 28 декабряМамчур рассказал, кто в феврале 2014-го помещал авиаудару по Верховному Совету Крыма
16:46 28 декабряЭкс-соратник Турчинова: «Когда говорят, что не было приказов стрелять в Крыму, это ложь»
14:35 28 декабряУкраинские войска получили приказ стрелять по крымчанам
13:06 28 декабряЧубаров закатил грандиозную истерику
12:48 28 декабряМы вернем скифское золото, но не знаем когда — Минкульт Украины
14:48 27 декабряУкраинский адмирал утверждает, что двумя танками мог подавить Крымскую весну
10:30 27 декабряУкраинских диверсантов настигло возмездие
8:09 27 декабряСовет Европы заблокировал доклад миссии, не обнаружившей нарушений в российском Крыму
15:52 26 декабряКрым – это только начало, анонсировали в Москве
15:14 26 декабряСовет Федерации принял важное решение для Крыма
7:55 26 декабряУкраинский депутат рассказал, как Турчинов наложил в штаны
16:04 25 декабряУкраина собралась «кошмарить» Adidas в Крыму
14:53 25 декабряВарламов признал Севастополь самым красивым городом России
23:33 24 декабряКиев призывает Крым слушать украинскую пропаганду – «чтобы соседи не знали»
17:25 22 декабряЗа действия добробатов в Донбассе должны ответить киевские власти
15:22 22 декабряДжонсон готов ходить «по черчиллевским местам» в Тегеране, но не в Ялте
18:07 21 декабря«Хозяин Закарпатья» хочет первым делом вернуть Донбасс, а Крым оставить на потом
9:25 21 декабряУкраина решила подобраться к России через инвалидов и секс-меньшинства
16:10 20 декабряСтроители соединили Крым с Таманью автомобильной аркой
15:39 20 декабряПеремога превращается в зраду: Ляшко ошарашен голосованием в ООН по Крыму
15:10 20 декабряУкраина обделалась в ООН
14:40 20 декабряСуд недоотменил украинский приговор лидеру Народного Фронта «Севастополь-Крым-Россия»
13:24 20 декабряЗнаменитый завод «Новый свет» продан в частные руки
11:46 20 декабря«Крым наш» закричал российский народ, а не Путин» — прозрение Ганапольского
11:20 20 декабряВ Крым заходят инвесторы с Ближнего Востока
15:05 19 декабряСозданный при Украине кооператив испохабит живописные горы под Севастополем
13:08 19 декабряНа Собчак посмотрите — А меня за що?!
11:47 19 декабряМнение: Мининформ Крыма надеется закидать украинские телевышки шапками
20:47 18 декабряВ Киеве предложили крымчанам анонимно жаловаться по скайпу на тяжелую жизнь в России
18:28 18 декабряВ Симферополе вышло на финишную прямую строительство нового терминала аэропорта
15:01 18 декабряОвсянников не справился в Севастополе и готовится покинуть свой пост, — московский политолог
12:38 18 декабряПольша требует вооружить Украину для войны в Крыму
23:46 17 декабряСаакашвили: Украинский Крым будет круче, чем Нью-Васюки
23:16 17 декабряСаакашвили выдал компромат о Крыме и украинской верхушке
22:55 17 декабряИслямов проболтался: У меджлисовцев в 2014 были «Калаши», но, якобы, мало
22:07 17 декабряЧийгоз озвучил сенсационные данные о сдаче Крыма украинской верхушкой
18:10 6 январяДонецкие музыканты рассказали, как «Дождь» сделал из них «украинских патриотов»
17:58 6 январяУкраинские пограничники зарабатывают на жителях Луганщины 50 тыс. гривен в день
17:41 6 январяАмериканцы боятся, что Киев устроит резню сторонников России на Донбассе
17:15 6 январяГлавред «Эха Москвы» нашел виновных в одесской трагедии 2 мая 2014 года
13:19 6 январяОполченец рассказал о пытках в украинском плену
13:12 6 январяПомни чужинец – тут хозяин украинец! Грузины со скандалом покидают ВСУ
12:57 6 январяСоветник Порошенко опубликовал видео убийства военного ЛДНР
12:33 6 январяУкраина объявит годы СССР «оккупацией», но от территорий не откажется
21:33 5 январяУ Гройсмана подсчитали, в какую сумму обойдется Украине мир на Донбассе
20:25 5 январяВ США боятся, что проданные Украине «Джавелины» попадут в руки армий ДНР и ЛНР
19:03 5 январяВСУ на Луганщине обстреляли село из гранатомётов
18:04 5 январяПленному бойцу ДНР в СБУ обещали дать «героя Украины» за взрыв завода в Донецке
17:37 5 январяВСУ готовят наступление на мариупольском направлении
16:28 5 январяШок! ВСУ используют санитарную авиацию для ведения огня по жителям Донбасса
16:12 5 январяПравда жизни: бывший АТОшник рассказал, как сотрудники СБУ грабили жителей Донбасса
16:06 5 январяГермания всерьёз опасается того, что Россия вмешается в конфликт на Донбассе
15:11 5 январяНемецкий политолог ошарашил украинского пропагандиста в эфире ТВ
14:39 5 января«Для всех здравомыслящих очевидно: Украина готовится к войне»
10:14 5 январяВ Германии окончательно убедились, что с Украиной не стоит иметь дела
9:50 5 января«Наши ребята на фронте вляпались» — на украинском ТВ рассказали о проблемах ВСУ
9:35 5 январяВ Раде собираются уболтать Запад на отказ от Минских соглашений
21:37 4 январяУ Полторака назвали гибель украинского разведчика на Донбассе «небоевой потерей»
20:14 4 январяКомбату «Спарты» присвоили звание подполковника
18:45 4 январяВ день рассмотрения «дела Плотницкого» днепропетровский судья неожиданно ушёл на больничный
18:32 4 январяПравительство Чехии выступило против добровольного сбора средств для помощи детям ЛДНР
16:09 4 январяВ ДНР не исключают мартовского обострения на фронте
15:55 4 январяНа Донбассе пьяный украинский солдат открыл беспорядочную стрельбу по своим сослуживцам
15:38 4 январяВСУ обстреляли мирных жителей Донбасса на КПВВ «Марьинка»
13:47 4 январяКиев уходит с Донбасса: Порошенко отменил указ об охране ДонОГА
11:28 4 январяГлава МИД Германии выступил за ввод вооружённых миротворцев в Донбасс
8:35 4 январяНа украинском ТВ признали, что войну в Донбассе развязали политики, пославшие авиацию бомбить мирные города
20:55 3 январяВ ДНР отмечают Новый Год, несмотря на войну
19:57 3 январяНа Донбассе в третий раз разрушили памятник погибшим боевикам «АТО»
18:57 3 январяНа Украине прогнозируют сроки второго этапа обмена пленными
18:44 3 январяГлава МИД Германии приехал на Донбасс
16:56 3 январяНа Донбассе украинские военные открыто занимаются мародёрством
16:37 3 январяДонбасс: пьяный украинский солдат подорвался на своей же мине
15:37 3 январяВ Киеве рассказали, почему на Донбассе не будет большой войны
13:59 3 январяКорчинский боится, что размещение миротворцев приведет к окончательной потере Донбасса
13:49 3 январяНа украинском ТВ признали, что против жителей Донбасса воюют иностранцы
10:15 3 январяПредставитель Порошенко в Минске пожаловался, что Россия не позволит Украине использовать миротворцев в своих интересах
15:36 2 январяВСУ готовят кровавые провокации с привлечением украинских СМИ
15:18 2 январяУкраинские военные обстреляли ДНР в канун Нового года, сорвав зло в связи с невыплатой «боевых»
14:31 2 январяЕвропа отвесила еще одну затрещину украинским националистам
13:41 2 январяВ Крыму начинается работа по подготовке трибунала над украинскими нацистами
23:40 1 январяБандеровцы демонстративно провели шествия рядом с линией фронта в Донбассе
15:11 1 январяВСУ в новогоднюю ночь обстреляли окраины Донецка из гранатометов
15:04 1 январяСаакашвили в новогоднюю ночь призывал к войне в Донбассе
14:42 1 января«Ощущает, выбл…док, что скоро ему п…да», — в Киеве комментируют новогоднее обращение Порошенко
21:10 31 декабряБоевики АТО начали сами подрываться на новогодних фейерверках
19:47 31 декабряКорчинский: Будущее Украины будут творить боевики АТО
19:41 31 декабряВСУ обстреляли окраины Донецка зажигательными боеприпасами
18:28 31 декабря«ПолитНавигатор» поздравляет читателей с Новым годом!
23:08 30 декабряЖители Донецка записали пожелания Украине
17:50 30 декабряСБУ репрессировала 18 футболистов ДНР
18:10 6 январяДонецкие музыканты рассказали, как «Дождь» сделал из них «украинских патриотов»
17:58 6 январяУкраинские пограничники зарабатывают на жителях Луганщины 50 тыс. гривен в день
17:41 6 январяАмериканцы боятся, что Киев устроит резню сторонников России на Донбассе
17:33 6 январяДжамала отказывается от приглашений на гастроли в российский Крым
17:21 6 январяВенедиктов изучит, можно ли изгонять русских из Крыма
17:15 6 январяГлавред «Эха Москвы» нашел виновных в одесской трагедии 2 мая 2014 года
14:20 6 январяВ бывшей вотчине Гройсмана устроили выставку гигантских снопов
14:02 6 январяСаакашвили вызвали на допрос в СБУ
13:44 6 январяУкраина уже два года активно спаивает Европу
13:19 6 январяОполченец рассказал о пытках в украинском плену
13:12 6 январяПомни чужинец – тут хозяин украинец! Грузины со скандалом покидают ВСУ
12:57 6 январяСоветник Порошенко опубликовал видео убийства военного ЛДНР
12:49 6 января«Фразочек путинских не надо!» — организатор нацбата огрызнулся, услышав правду о Майдане
12:33 6 январяУкраина объявит годы СССР «оккупацией», но от территорий не откажется
12:20 6 январяПорошенко морит голодом корабелов Николаева, чтобы крейсер «Украина» не достался России
12:14 6 январяСоветник Порошенко анонсировал высылку Саакашвили в Грузию
23:13 5 январяУкраинское ТВ уже открыто вещает о несостоявшемся государстве
22:55 5 январяЭкс-главарь «Айдара» сокрушается: Ставленники Порошенко не могут заманить ЛДНР обратно на Украину
22:42 5 январяУкраинские депутаты грозят: Объявим Россию «агрессором», когда будет выгодно Киеву
22:17 5 январяОхота на ведьм: Украинцы опасаются агентов Путина среди обменянных АТОшников
21:58 5 январяАрест СБУ экс-министра здравоохранения Крыма: Перемога превращается в зраду
21:43 5 январяУкраинский пропагандист: Европа – импотент, надежда – лишь на США
21:38 5 январяКличко затеял переезд мэрии Киева с Крещатика
21:33 5 январяУ Гройсмана подсчитали, в какую сумму обойдется Украине мир на Донбассе
21:16 5 январяУ министра-американки хотят отменить разрешения для знахарей и экстрасенсов
20:49 5 январяГаличане порезали сиденья только что отремонтированного электропоезда
20:25 5 январяВ США боятся, что проданные Украине «Джавелины» попадут в руки армий ДНР и ЛНР
20:12 5 январяВ Мелитополе СБУ арестовала двух коммунистов за листовки, создающие положительный образ России
19:51 5 январяВ Житомирской области педофил пытался изнасиловать 9-летнюю девочку
19:43 5 январяВ Харькове волонтер «АТО» по пьяни взорвал себя своей же гранатой
19:08 5 январяТретий раз — уже тенденция: Додона снова отстранили от должности
19:03 5 январяВСУ на Луганщине обстреляли село из гранатомётов
18:48 5 январяСтало известно, кто примет решение об экстрадиции Саакашвили в Грузию
18:38 5 январяИз бюджета Украины в карман Порошенко легально перекочуют 30 миллионов гривен
18:04 5 январяПленному бойцу ДНР в СБУ обещали дать «героя Украины» за взрыв завода в Донецке
17:37 5 январяВСУ готовят наступление на мариупольском направлении
17:06 5 январяУкраинское чудо: реальный сектор в минусе, а в стране — «экономический рост»
16:55 5 январяУкраине посоветовали научиться жить по средствам
16:28 5 январяШок! ВСУ используют санитарную авиацию для ведения огня по жителям Донбасса
16:12 5 январяПравда жизни: бывший АТОшник рассказал, как сотрудники СБУ грабили жителей Донбасса
16:06 5 январяГермания всерьёз опасается того, что Россия вмешается в конфликт на Донбассе
15:44 5 январяИз Украины массово эмигрируют медики высокого класса
15:11 5 январяНемецкий политолог ошарашил украинского пропагандиста в эфире ТВ
15:00 5 январяНа украинском ТВ сокрушаются: «Европа обманула. Нас слили»
14:57 5 январяСеть шокировало раскрытие украинкой темы сисек под посольством США
14:39 5 января«Для всех здравомыслящих очевидно: Украина готовится к войне»
14:30 5 январяПорошенко решил, что ВСУ до сих пор удерживают Саур-Могилу
13:48 5 январяСБУ схватила экс-министра здравоохранения Крыма
13:46 5 январяФинансовое истощение Украины продолжается
13:10 5 январяПорошенко и Коломойский устроили на Мальдивах новогодний обмен компроматом
12:55 5 январяВице-спикер Рады наехала на польского премьера
12:44 5 январяУкраинский МИД подтвердил, что население бежит из нищей Украины
12:26 5 январяВ Киеве признали, что Украина исчезает с политической карты мира
12:12 5 январяУкраинский политик помог «Газпрому» с продвижением «Северного потока-2»
11:55 5 январяНа Украине хотели спровоцировать ядерный конфликт РФ с Францией и Британией
17:41 6 январяАмериканцы боятся, что Киев устроит резню сторонников России на Донбассе
17:21 6 январяВенедиктов изучит, можно ли изгонять русских из Крыма
12:33 6 январяУкраина объявит годы СССР «оккупацией», но от территорий не откажется
12:20 6 январяПорошенко морит голодом корабелов Николаева, чтобы крейсер «Украина» не достался России
23:34 5 январяИран-майдан – всё дело в яйцах
21:58 5 январяАрест СБУ экс-министра здравоохранения Крыма: Перемога превращается в зраду
21:43 5 январяУкраинский пропагандист: Европа – импотент, надежда – лишь на США
16:06 5 январяГермания всерьёз опасается того, что Россия вмешается в конфликт на Донбассе
15:11 5 январяНемецкий политолог ошарашил украинского пропагандиста в эфире ТВ
14:39 5 января«Для всех здравомыслящих очевидно: Украина готовится к войне»
13:48 5 январяСБУ схватила экс-министра здравоохранения Крыма
11:55 5 январяНа Украине хотели спровоцировать ядерный конфликт РФ с Францией и Британией
9:26 5 январяНа Украине заявили, что визовый режим с РФ пойдет на пользу заробитчанам
9:06 5 январяАмериканский спецназ заподозрили в причастности к обстрелу российской базы
8:52 5 январяАнтироссийские санкции Запада оказались бесполезными
22:48 4 январяПутин подписал указ о возобновлении перелетов в Египет
22:37 4 январяУкраина могла бы по-прежнему получать газ по 50 долларов
14:24 4 январяУченый обнаружил в Крыму останки неизвестных представителей жизни
13:41 4 январяУкраинцы не пустили в Крым автора хита Бориса Моисеева
13:30 4 январяВ Киеве признали, что «Северный поток-2» превращает украинскую ГТС в металлолом
11:12 4 январяУкраина лишь наращивает зависимость от российского газа
10:31 4 январяОборонное ведомство РФ уличило «Коммерсант» в тиражировании фейков
9:51 4 январяНачался массовый исход украинцев в Россию
20:24 3 январяЛитва требует, чтобы Россия изменила свою позицию по Украине
19:09 3 января«Все нормальные люди ждут Путина», — нацист обомлел от разговора в Одессе
18:37 3 январяВ новом году россиянам не советуют ехать в Египет
17:30 3 январяТрамп отомстил Кадырову через Facebook
16:18 3 январяПоклонская начала 2018 год с обьявления войны ОУН-УПА
15:37 3 январяВ Киеве рассказали, почему на Донбассе не будет большой войны
13:31 3 январяУкраинский артист плачет, что без гастролей в РФ сводит концы с концами
11:44 3 январяРоссийская армия сводит на нет усилия Запада — украинский генерал
20:00 2 январяУкраинское СМИ обьявило Деда Мороза «агентом Москвы»
18:13 2 январяЧто у Жириновского на языке: Украина — «искусственное нагромождение»
17:53 2 январяРоссия теряет былую славу
16:33 2 январяМИД Украины разыскивает в России экс-боевика «АТО», уехавшего к сестре в Саратов
14:58 2 январяВерка Сердючка: Украина разваливается
14:45 2 январяЧубаров угрожает не признать итоги выборов президента России
14:21 2 январяВерка Сердючка чуть не упала в обморок на встрече с Путиным
14:00 2 январяУкраинцы пытаются сорвать сотрудничество Болгарии с российской компанией
13:53 2 январяСобчак попыталась повторить подвиг «Пусси Райот». Будет ли секс в музее?
13:41 2 январяВ Крыму начинается работа по подготовке трибунала над украинскими нацистами
15:04 1 январяСаакашвили в новогоднюю ночь призывал к войне в Донбассе
14:42 1 января«Ощущает, выбл…док, что скоро ему п…да», — в Киеве комментируют новогоднее обращение Порошенко
18:28 31 декабря«ПолитНавигатор» поздравляет читателей с Новым годом!
14:10 31 декабря«МИГи» и «СУшки» из-под полы для «Агрессора»
11:34 31 декабряИзвестному российскому политологу запрещен въезд в Евросоюз
0:28 31 декабряКонтуры «нового Мюнхена» — стратег Порошенко опечален переговорами США и РФ по Украине
18:08 30 декабряИсторик: Одесса дождётся. Русскому флоту – один переход из Севастополя
16:16 30 декабряРоссийская армия спасёт Донбасс
15:52 30 декабряЖена Луценко призналась: брать россиян в заложники для обмена на террористов — это стратегия Порошенко
13:09 30 декабряПорошенко наваривается на схеме поставок ВСУ российских грузовиков
12:52 30 декабряСБУ готовит убийство Алексея Навального
11:18 30 декабряЕвгения Мефедова предложено считать русским человеком года
11:06 30 декабря«Ще не вмерлу» прервали гимном России: Чинуши заваливают СБУ челобитными
22:48 29 декабряУкраина высекла сама себя, отказавшись выдать пленных граждан России
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.