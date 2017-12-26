26.12.2017, Москва, Елена Острякова

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Совфед РФ ударил заявлением по фашиствующей Латвии

Совет Федерации РФ принял сегодня заявление, в котором призвал страны Евросоюза выразить протест в связи с принятием Сеймом Латвии закона, приравнивающего участников Второй мировой войны со стороны СССР и фашистской Германии.

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Глава Комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев назвал документ, принятый парламентом Латвии, «чудовищным».

«В оправдание этого циничного акта говорится, что Латвия не несет юридической ответственности за действия оккупационных властей. Однако Латвия несет ответственность за те акты, которые принимаются в ней сегодня. И коллаборационизм постфактум по нашему убеждению заслуживает не меньшего осуждения, чем коллаборационизм во время войны», — сказал Косачев.

Он напомнил, что в Латвии в 1941-45 годах при активном пособничестве местных активистов действовали 46 тюрем, 23 концлагеря и 18 еврейских гетто, где было истреблено более 300 тыс местных жителей, в том числе почти 40 тыс детей и 330 тыс советских военнопленных.

«Именно в Латвии евреев погибло больше, чем где бы то ни было в мире. 89% латвийских евреев было уничтожено, из 80 тыс в живых осталось несколько сот человек. Против советских партизанских отрядов действовало 27 латвийских полицейских батальона. Они зверствовали не только в Латвии, но и в Польше, Белоруссии, Ленинградской и Псковской областях», — подчеркнул Косачев.

Сенатор Николай Рыжков напомнил, что в советское время Латвии не припоминали, что происходило в республике во время немецкой оккупации.

«У меня вопрос: проголосовали ли бы за этот документ 150 тыс молодых людей, погибших за освобождение Латвии. Они по-видимому заняли бы более жесткую позицию. В советское время мы все им простили, не вспоминал, что они творили в войну, хотя знали об этом. Послевоенное поколение отрывало от себя и отдавало им. И сегодня такая неблагодарность. Они достойны другого отношения. Я не хочу рекомендовать, что делать, но есть другие способы заставить их очухаться. Это заявление они проглотят и будут продолжать то, что делают», — отметил Рыжков.