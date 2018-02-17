Сожрите друг друга: Вятровича заподозрили в работе на Кремль

Об этом на своей странице в Facebook пишет украинский финансовый аналитик Алексей Кущ.

«Интересно, а кто нам больший друг, Польша, которая всеми силами блокирует «Северный поток-2», но при этом щемит Бандеру и Хмельницкого сравнивает с Гитлером, или Германия, которая на словах поддерживает, но «Северный поток-2″ разрешила (про крымский Adidas и не вспоминаю), — обращает внимание эксперт. — Иногда создается впечатление, что все эти институты памяти спонсирует Газпром».

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», на украинском ТВ пришли к выводу, что одиозная львовская националистка Ирина Фарион не больная, а завербованная российскими спецслужбами.

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