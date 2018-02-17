17.02.2018, Киев, Ольга Козаченко
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История, Политика, Скандал, Украина

Сожрите друг друга: Вятровича заподозрили в работе на Кремль


На словах Германия поддерживает Украину, но на деле продвигает строительство невыгодного для Киева газопровода «Северный поток-2».

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