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Сожрите друг друга: Вятровича заподозрили в работе на Кремль
На словах Германия поддерживает Украину, но на деле продвигает строительство невыгодного для Киева газопровода «Северный поток-2».
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«Интересно, а кто нам больший друг, Польша, которая всеми силами блокирует «Северный поток-2», но при этом щемит Бандеру и Хмельницкого сравнивает с Гитлером, или Германия, которая на словах поддерживает, но «Северный поток-2″ разрешила (про крымский Adidas и не вспоминаю), — обращает внимание эксперт. — Иногда создается впечатление, что все эти институты памяти спонсирует Газпром».
Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», на украинском ТВ пришли к выводу, что одиозная львовская националистка Ирина Фарион не больная, а завербованная российскими спецслужбами.
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Метки: Алексей Кущ, Владимир Вятрович, Германия, Северный поток-2
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