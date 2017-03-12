07.01.2018, Санкт-Петербург–Донецк, Валентин Филиппов

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Спецкора «ПолитНавигатора» в СБУ били по голове мебелью, ломали ребра и зубы

Ополченец Юрий Ковальчук из Херсона хорошо известен читателям «ПолитНавигатора» — он участвовал в обороне Краматорска весной 2014 года и писал репортажи из осажденного города. После ранения работал журналистом в Крыму, затем – борьба за аэропорт в составе легендарного «Сомали», новые ранения и переезд в Москву. Тяжелая болезнь матери заставила Юрия рискнуть и тайно приехать в родной Херсон, нелегально преодолев «Стену Яценюка». Однако обратный путь – в Россию – оказался для Ковальчука менее удачен. В итоге – пытки СБУ, признание на камеру о работе на «кремлевскую пропаганду против хунты» и неожиданное попадание в списки на обмен пленными накануне Нового года.

Обозреватель ПолитНавигатора Валентин Филиппов приветствует Юрия Ковальчука, коллегу и солдата, вернувшегося из плена.

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Валентин Филиппов: Ну, приветствую тебя на свободной земле.

Юрий Ковальчук: Хм, приветствую-приветствую. Привет Севастополю, привет ПолитНавигатору. Спасибо вам всем, ребята. Безумно рад вас слышать.

Валентин Филиппов: Юра, били?

Юрий Ковальчук: Вопрос тривиальный. Не без того. Били, конечно.

Валентин Филиппов: Что там? Не покалечили сильно?

Юрий Ковальчук: Ну, я, конечно, ожидал большего. То ли чекисты попались хиленькие, то ли я крепкий слишком. Мебелью били по голове. Портили мебель. Голова целая, а мебель поломалась. Рёбра поломали. Зубы выбили. Но, в принципе, а что от них ещё ожидать?

Валентин Филиппов: А чего добивались? Какой-то информации конкретной или от души просто?

Юрий Ковальчук: Я им вообще никакой информации не давал по поводу своей деятельности на территории Республик. Что там было в 2014 году. В общем, первое правило бойцовского клуба – никто не должен знать про бойцовский клуб.

Валентин Филиппов: Понятно.

Юрий Ковальчук: А что касается журналистики, то я публиковался всегда под своей фамилией, под своей фотографией. Кушайте.

Украинский пропагандистский плакат в Херсонской области — «Они хотят войны в твоем городе». На фото — бывшие местные жители, вступившие в армию Новороссии. Один из них — Ковальчук

Валентин Филиппов: То есть, ты свой срок, свои пять лет получил за журналистскую деятельность?

Юрий Ковальчук: Да. Там ребята в этом плане, вообще, не стесняются. Первоначальная формулировка по поводу терроризма моего, она так и звучала. Занимался помощью террористическим организациям путём написания статей на таких-то ресурсах. Безусловно, если такую формулировку разбирать в каком-нибудь европейском суде, если бы в какой-то не рукопожатой стране такое позволили, было бы очень шумно. Но Украине можно.

Валентин Филиппов: Хорошо, то есть, по их версии, Республики являются террористическими организациями, да?

Юрий Ковальчук: Естественно. Это они даже не пытаются обсуждать. Республики – террористические организации.

Валентин Филиппов: Хорошо, Юра, а эта замечательная история, как ты к ним попал. Её можно рассказывать?

Юрий Ковальчук: Я расскажу без всяких колебаний. По личным вопросам я был вынужден посетить бывшую малую родину. Вынужден был решить кое-какие вопросы. Я не буду их особо объяснять, распространяться. Я это сделал вполне успешно. Я знал, что я в розыске. В страну я попал, преодолев непреодолимую «стену Яйценюка». Заняло это у меня приблизительно 15 минут. Пробыл там три недели и, в принципе, я благополучно оттуда и выбрался. И уже находясь на российской стороне, я не стал тратиться, а непосредственно, увидев пограничника, пошёл к пограничнику. Я, вообще, не стал окраинами идти, а пошёл в село. Но, по каким-то причинам, бойцы погранзаставы, то ли очень сильно спешили домой со смены, хотели поскорее избавиться от меня…. Или, может, я рискну предположить товарно-денежные отношения у них с украинскими пограничниками. Может там «братская любовь», профессиональное «чувство локтя». Чувства других органов в других местах и всё остальное. Но факт, что они меня отдали, вопреки всем моим протестам, после того, как я им убедительно объяснил, кто я, кем я являюсь, и что меня ждёт на Украине.

Более того, вопреки всем моим протестам, они мне засунули в карман мой телефон, руки сковав наручниками. Ноутбук в процессе я уничтожил, всё-таки. Его так и не смогли потом запустить. А телефон эти дьяволы передали вместе со мной укропам. Что хорошего в этой ситуации, что телефон у меня был свежекупленный. Но, тем не менее, поступок не тривиальный.

Я не буду говорить, что я жажду крови, это будет слишком. Но разбирательства очень желаю, хотя бы по той причине, что я хочу быть первым и последним ополченцем, который попал в такую ситуацию. Не у всех есть знакомства и не всех могут поддерживать.

Валентин Филиппов: Сдают Украине ополченцев, которых потом выменивают благодаря вмешательству Владимира Владимировича Путина. Правильно?

Юрий Ковальчук: Низкий ему поклон.

Валентин Филиппов: Хорошо, сейчас произошёл обмен. Что сейчас у тебя? Ты находишься в госпитале, на базе отдыха, в каком-то закрытом учреждении? Как происходит адаптация?

Юрий Ковальчук: По этому поводу могу сказать следующее. Спасибо большое республиканским властям. Нас разместили в профилактории. Люди могут видеться с родственниками, могут видеться с друзьями. У них относительная свобода перемещения. Ко мне пока мало кто приходит. Но сейчас, слава Богу, связь налаживается.

Нас тут лечат, обследуют, кормят…. Есть смысл обследовать и лечить….

Валентин Филиппов: Да, и кормить надо)))

Юрий Ковальчук: Тут замечательно. После тюрьмы этот адаптационный период крайне необходим. Тем более, я-то посидел всего шесть месяцев. А многие со мной люди посидели, их закрывали ещё в 2014, 2015 годах. Там серьёзная нужна реабилитация, как психологическая, так и в отношении здоровья.

Валентин Филиппов: У тебя там как? Что врачи говорят?

Юрий Ковальчук: Да ну что? Ничего со мной такого нет. Какие-то невралгические последствия. То ли от контузии, то ли от разбитой об голову мебели. Ещё не до конца понятно. Взяли несколько раз кровь на анализ. Ну и вот уже лечат, колют всякие препараты, капельницы ставят. Таблеточки выдают различные. Я так понимаю, что праздники закончатся, мы же врачам свалились, как снег на голову.

И, наверное, нами займутся ещё более основательно.

Валентин Филиппов: Но спирт там хоть есть в больнице?

Юрий Ковальчук: Я думаю, спирт давным-давно вывезен. Потому, что запустить людей просидевших два-три года в помещение со спиртом…. Ну….

Валентин Филиппов: Было бы не правильно.

Юрий Ковальчук: Спирт есть в магазине.

Валентин Филиппов: Юрий, планы на будущее? Где нам тебя ждать?

Юрий Ковальчук: Честно сказать, планирую остаться в Донецке. Очень бы мне хотелось. Может это будет Луганск, может это будет Донецк. Логично было бы работать по обеим Республикам. Россия, пока, нет. Хочется, безумно хочется работать, заниматься профессиональной деятельностью. И, пока, нет масштабных боевых действий, я бы этим ограничился. Если же будут масштабные боевые действия, тогда вопрос службы — я даже не буду рассуждать.

Валентин Филиппов: То есть, как война начнётся, так пойдёшь опять.

Юрий Ковальчук: Ну, как обычно. Я думаю, ты меня не плохо знаешь, я не удержусь.

Валентин Филиппов: Ну, мы тут всем ПолитНавигатором желаем тебе здоровья, счастья, успехов. Слава Богу, что твой плен продлился, в общем, полгода. Действительно, это не так много.

Поздравляю тебя с возвращением.

Юрий Ковальчук: Спасибо большое, Валентин. А я всех поздравляю с Рождеством. Желаю всего наилучшего, а ещё хочу сказать большое-большое спасибо всему коллективу ПолитНавигатора. Мы и давно с вами вместе, и приятно знать, что меня ждут и мне рады.

Валентин Филиппов: В том числе тебя ждут не только в Донецке, в Луганске или Москве. Тебя ждут в Севастополе и в Питере.

Юрий Ковальчук: Спасибо вам.

Валентин Филиппов: Счастливо, спасибо тебе. Пока-пока.

Юрий Ковальчук: Пока-пока.