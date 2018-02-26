26.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Сплошной Тамбов. Где мова?! — украинская писательница закатила истерику в киевском ТРЦ

Одиозная украинская писательница Лариса Ницой, известная своими русофобскими выходками, в очередной раз пожаловалась на засилье русского языка в Киеве.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил политолог Владимир Корнилов.

«Украинская «пысьмэнныця» (не спрашивайте, что она написала — никто все равно не знает) Лариса Ницой — та самая, которая метала мелочь в кассиршу за разговоры на русском языке — так и чувствует себя чужой в Киеве. «Все вокруг иностранцы», — сокрушается она, признав, что все попытки украинизировать Мать городов русских опять провалились», — отмечает Корнилов, выложивший скрин соответствующей записи, опубликованной в блоге Ницой.

Политолог напоминает, что в 1918 году галицкие «сичовые стрельцы» точно так же поражались в Киеве, слыша вокруг только русскую речь.

«Мало того, я лично видел, как пораженно крутили головами львовские милиционеры осенью 2005 г., когда Луценко впервые пригнал их на киевские акции против бандеровцев. Я вспоминаю, как они так же поражались, что слышат вокруг только «иностранный» русский язык, хотя думали, что едут в столицу своей Украины.

Вот теперь уроженка села Капитановка Ницой удивляется, почему украинизация в очередной раз проваливается. Да потому, что это «сичовые стрельцы», львовские милиционеры и «пысьмэнныцы» ницои — иностранцы в Киеве. Вопрос не в том, «куды подилы Украйыну» в Киеве. Вопрос в том, что это ницои понаехали туда и в который раз безуспешно пытаются навязать городу свою мову. И в который раз удивляются, почему же она там не приживается», — убежден Корнилов.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Ницой (на снимке в каске) пожаловалась, что ее сын стал изгоем в киевской гимназии из-за своих бандеровских взглядов.

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