11.02.2018, Москва, Олег Кравцов
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Вооруженные силы, Донбасс, ЕС, Россия, США, Сюжет дня, Украина

Срочно! МИД РФ предупредил, что ЛДНР найдут, чем ответить на американские поставки


Соединенные Штаты пытаются подключить к поставкам оружия на Украине европейские страны, отмеченные русофобскими тенденциями.

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Об в интервью телеканалу «Россия-1» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос, почему Европа молчит, когда США поставляют оружите на Украину.

«Европа не молчит, возражает, но негромко и непублично. Они, по нашим данным, в разговоре с США выражают несогласие в ответ на настоятельные требования Вашингтона, чтобы Европа подключилась к этим поставкам. Но США пытаются заманить в эти свои затеи страны, отмеченные своими русофобскими тенденциями. Это наши балтийские соседи, Польшу пытаются завлечь, но, по нашим данным, крупные, солидные европейские государства прекрасно понимают опасность подобных действий и пытаются образумить своих соседей, потому что американцы вместе с канадцами уже занялись такими поставками. И это прискорбно», — сказал Лавров.

При этом он добавил, что Россия не может запретить американцам поставлять что-либо куда либо.

«Но выводы, конечно, мы будем делать. И то, что на это пристально смотрят представители Донецка и Луганска, у которых есть возможности за себя постоять, — это тоже объективный факт. Думаю, это нужно иметь в виду», — подчеркнул глава МИД РФ.

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