12.02.2018, Луганск, Анастасия Самойлова

2 818 просмотров

Срочно: на Луганщине пресекли попытку прорыва украинской ДРГ

Народная милиция ЛНР пресекла попытку прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию республики.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня в 16 часов 10 минут с направления населённого пункта Крымское в направлении населённого пункта Желобок противник предпринял попытку диверсионно-разведывательной группой численностью до 7 человек из состава 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ выдвинуться в сторону позиции Народной милиции ЛНР с целью поиска брешей и захвата наших позиций», — заявил Андрей Марочко.

«Проявив бдительность и решительность, военнослужащие Народной милиции обнаружили противника и открыли перекрёстный огонь по украинским боевикам из штатного стрелкового оружия – пулемётов и автоматов», — добавил Марочко.

Отметим, что трое военнослужащих ВСУ были убиты, остальные из состава диверсионно-разведывательной группы, «оставив тела своих, бессмысленно погибших товарищей, отошли в направлении урочища Костомарова».

Напомним, ранее корреспондент «ПолитНавигатора» сообщал, что на луганском направлении украинские войска продолжают усиливать свои подразделения военной техникой и личным составом.