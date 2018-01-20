20.01.2018

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Срочно: Скандальный закон «о реинтеграции Донбасса» не принят

Скандальный закон «о реинтеграции Донбасса», проголосованный накануне в Верховной Раде, оказался заблокирован до начала февраля.

Это произошло после того, как депутаты от фракции «Оппозиционного блока» Александр Вилкул, Юрий Бойко и Михаил Папиев внесли в Верховную Раду проект постановления об отмене решения парламента по скандальному закону «о реинтеграции Донбасса».

Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщает экс-нардеп Украины Владимр Олейник.

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«По регламенту, которым должна руководствоваться Верховная Рада в своей работе, запрос об отмене принятого закона требует отложить его подписание председателем парламента и передачу его на подпись президенту.

Тот же регламент требует рассмотреть данное постановление на следующем заседании парламента.

Для Верховной Рады это 6 февраля, когда депутаты вернутся с зимних каникул. Если за отзыв проголосует 226 депутатов, «Закон о реинтеграции Донбасса» должен быть аннулирован», — пишет Олейник.

Однако он не исключает, что спикер парламента Андрей Парубий может заявить, что законодательная инициатива депутатов Оппозиционного блока не поспела к сроку.

«Полагаю, что в таком случае председатель парламента совершит преступление и будет подлежать судебному преследованию. Что позволяет мне говорить о том, что преступный Закон ещё не подписан? Документ огромной политической важности рассматривался в парламенте Украины два дня. В него было внесено 673 поправки и уточнения. Технически оформить документ к подписанию спикером и президентом страны за одну ночь просто невозможно», — пишет Олейник.

Он также обращает внимание на то, что закон до сих пор не опубликован на официальном сайте Верховной Рады.