05.03.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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Срочно! ВСУ обстреляли депутата Госдумы РФ во время его поездки в Донбасс

Под Донецком украинские военнослужащие открыли огонь по депутату Государственной Думы РФ Алексею Журавлеву.

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Об этом у себя в телеграмм-канале пишет военкор Семён Пегов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«ВСУ открыли огонь по депутату Госдумы Алексею Журавлёву во время его поездки в Донбасс. По предварительным данным, сам Журавлёв жив. Огонь по депутату Журавлёву и сопровождавшим его лицам вёлся по предварительной информации из 82-х [миллиметровых] минометов, также было задействовано стрелковое оружие», — сообщает о подробностях инцидента Пегов.

Отметим, что ранее корреспондент «ПолитНавигатора» сообщал о том, что «абсолютное перемирие» в Донбассе продлилось меньше суток.