05.03.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
  3 895 просмотров
Вооруженные силы, Донбасс, Скандал, Сюжет дня, Украина

Срочно! ВСУ обстреляли депутата Госдумы РФ во время его поездки в Донбасс


Под Донецком украинские военнослужащие открыли огонь по депутату Государственной Думы РФ Алексею Журавлеву.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

Об этом у себя в телеграмм-канале пишет военкор Семён Пегов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«ВСУ открыли огонь по депутату Госдумы Алексею Журавлёву во время его поездки в Донбасс. По предварительным данным, сам Журавлёв жив. Огонь по депутату Журавлёву и сопровождавшим его лицам вёлся по предварительной информации из 82-х [миллиметровых] минометов, также было задействовано стрелковое оружие», — сообщает о подробностях инцидента Пегов.

Отметим, что ранее корреспондент «ПолитНавигатора» сообщал о том, что «абсолютное перемирие» в Донбассе продлилось меньше суток.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Март 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть